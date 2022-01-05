《異動股》騰訊挫近２％，減持東南亞電商巨頭Ｓｅａ套現２４０億

《經濟通通訊社５日專訊》騰訊（００７００）現價跌１﹒６９％，報４４２﹒４元，該股

成交約１０５萬股，涉資４﹒６５億元，盤中高見４４２﹒４元，最低見４４２﹒４元；阿里

（０９９８８）升１﹒８％，報１１９元；美團（０３６９０）跌３﹒９２％，報２１１元；恒

騰網絡（００１３６）升０﹒３７％，報２﹒７４元。

騰訊早前大手減持京東用作派息後，近日再公布減持東南亞電商巨頭Ｓｅａ，預計套現超過

２４０億元。騰訊形容，Ｓｅａ全球業務近年顯著增長及擴張，是次股份減持可釋放騰訊於

Ｓｅａ投資的部分價值，亦為騰訊提供資源以支持其他投資及社會責任項目。

現時，恒生指數報２３３２３，升３３點或升０﹒１５％，主板成交２６﹒１６億元。國企

指數報８１５５，跌２４點或跌０﹒３０％。恒生科技指數報５５０１，跌８０點或跌

１﹒４４％。

即月期指新報２３３０９，升１３點，低水１５點。即月國指期貨報８１６０，跌３０點，

高水４點。即月科指期貨新報５４９８，跌８４點，低水４點。



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

騰訊（００７００） ４４２﹒４元 跌１﹒６９％

阿里（０９９８８） １１９元 升１﹒８％

美團（０３６９０） ２１１元 跌３﹒９２％

恒騰網絡（００１３６） ２﹒７４元 升０﹒３７％

快手（０１０２４） ６９﹒４元 跌５％

小米（０１８１０） １８﹒４４元 跌０﹒６５％

京東集團（０９６１８） ２５１元 跌５﹒４３％

嗶哩嗶哩（０９６２６） ３１７﹒２元 跌５﹒２６％

百度（０９８８８） １４３﹒８元 跌０﹒７６％

網易（０９９９９） １５３元 跌１﹒７３％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｒ）

