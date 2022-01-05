《異動股》騰訊挫近２％，減持東南亞電商巨頭Ｓｅａ套現２４０億

《經濟通通訊社５日專訊》騰訊（００７００）現價跌１﹒６９％，報４４２﹒４元，該股
成交約１０５萬股，涉資４﹒６５億元，盤中高見４４２﹒４元，最低見４４２﹒４元；阿里
（０９９８８）升１﹒８％，報１１９元；美團（０３６９０）跌３﹒９２％，報２１１元；恒
騰網絡（００１３６）升０﹒３７％，報２﹒７４元。
騰訊早前大手減持京東用作派息後，近日再公布減持東南亞電商巨頭Ｓｅａ，預計套現超過
２４０億元。騰訊形容，Ｓｅａ全球業務近年顯著增長及擴張，是次股份減持可釋放騰訊於
Ｓｅａ投資的部分價值，亦為騰訊提供資源以支持其他投資及社會責任項目。
現時，恒生指數報２３３２３，升３３點或升０﹒１５％，主板成交２６﹒１６億元。國企
指數報８１５５，跌２４點或跌０﹒３０％。恒生科技指數報５５０１，跌８０點或跌
１﹒４４％。
即月期指新報２３３０９，升１３點，低水１５點。即月國指期貨報８１６０，跌３０點，
高水４點。即月科指期貨新報５４９８，跌８４點，低水４點。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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騰訊（００７００） ４４２﹒４元 跌１﹒６９％
阿里（０９９８８） １１９元 升１﹒８％
美團（０３６９０） ２１１元 跌３﹒９２％
恒騰網絡（００１３６） ２﹒７４元 升０﹒３７％
快手（０１０２４） ６９﹒４元 跌５％
小米（０１８１０） １８﹒４４元 跌０﹒６５％
京東集團（０９６１８） ２５１元 跌５﹒４３％
嗶哩嗶哩（０９６２６） ３１７﹒２元 跌５﹒２６％
百度（０９８８８） １４３﹒８元 跌０﹒７６％
網易（０９９９９） １５３元 跌１﹒７３％
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（ｅｒ）
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