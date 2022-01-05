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即市新聞

05/01/2022 09:24

《異動股》騰訊挫近２％，減持東南亞電商巨頭Ｓｅａ套現２４０億

　　《經濟通通訊社５日專訊》騰訊（００７００）現價跌１﹒６９％，報４４２﹒４元，該股
成交約１０５萬股，涉資４﹒６５億元，盤中高見４４２﹒４元，最低見４４２﹒４元；阿里
（０９９８８）升１﹒８％，報１１９元；美團（０３６９０）跌３﹒９２％，報２１１元；恒
騰網絡（００１３６）升０﹒３７％，報２﹒７４元。
　　騰訊早前大手減持京東用作派息後，近日再公布減持東南亞電商巨頭Ｓｅａ，預計套現超過
２４０億元。騰訊形容，Ｓｅａ全球業務近年顯著增長及擴張，是次股份減持可釋放騰訊於
Ｓｅａ投資的部分價值，亦為騰訊提供資源以支持其他投資及社會責任項目。
　　現時，恒生指數報２３３２３，升３３點或升０﹒１５％，主板成交２６﹒１６億元。國企
指數報８１５５，跌２４點或跌０﹒３０％。恒生科技指數報５５０１，跌８０點或跌
１﹒４４％。
　　即月期指新報２３３０９，升１３點，低水１５點。即月國指期貨報８１６０，跌３０點，
高水４點。即月科指期貨新報５４９８，跌８４點，低水４點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊（００７００）　　　４４２﹒４元　跌１﹒６９％
　　阿里（０９９８８）　　　　　１１９元　　升１﹒８％
　　美團（０３６９０）　　　　　２１１元　跌３﹒９２％
　　恒騰網絡（００１３６）　　２﹒７４元　升０﹒３７％
　　快手（０１０２４）　　　　６９﹒４元　　　　跌５％
　　小米（０１８１０）　　　１８﹒４４元　跌０﹒６５％
　　京東集團（０９６１８）　　　２５１元　跌５﹒４３％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　３１７﹒２元　跌５﹒２６％
　　百度（０９８８８）　　　１４３﹒８元　跌０﹒７６％
　　網易（０９９９９）　　　　　１５３元　跌１﹒７３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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