《異動股》美團（３６９０）擴大跌幅至逾８％，成最差表現藍籌

《經濟通通訊社５日專訊》美團（０３６９０）現價跌８﹒２９％，報２０１﹒４元，以現

價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１０﹒６５％。該股成交約１２９５萬股，涉資２６﹒５４億

元。盤中低見２００﹒８元，逼近２００元心理關口。

網信辦指網絡平台境外上市須申報審查，科技股受累捱沽，拖累重磅騰訊（００７００）及

阿里（０９９８８）；騰訊跌３﹒４７％，報４３４﹒４元，以現價計，該股暫連跌３日，累計

跌幅４﹒９％。阿里跌０﹒７７％，報１１６元。

其餘重磅股偏軟；港交所（００３８８）跌１﹒４７％，報４４３元，以現價計，該股暫連

跌３日，累計跌幅２﹒７２％；藥明生物（０２２６９）跌５﹒６１％，報７８﹒２元，以現價

計，該股暫連跌３日，累計跌幅１５﹒５１％；友邦（０１２９９）升０﹒６３％，報

７９﹒９５元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１﹒７２％。

現時，恒生指數報２３０３４，跌２５５點或跌１﹒１０％，主板成交４３５﹒６０億元。

國企指數報８０４４，跌１３６點或跌１﹒６６％。恒生科技指數報５３６５，跌２１６點或跌

３﹒８８％。

即月期指新報２３０４４，跌２５２點，高水１０點。即月國指期貨報８０５５，跌１３５

點，高水１１點。即月科指期貨新報５３７８，跌２０４點，高水２５點。

上證綜合指數報３６０７，跌２４點或跌０﹒６８％，成交１９６２﹒８８億元人民幣。

深證成份指數報１４６３２，跌１５８點或跌１﹒０７％，成交３０１３﹒０７億元人民幣

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表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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美團（０３６９０） ２０１﹒４０元 跌８﹒２９％

騰訊（００７００） ４３４﹒４０元 跌３﹒４７％

阿里（０９９８８） １１６﹒００元 跌０﹒７７％

匯控（００００５） ４９﹒００元 升２﹒５１％

港交所（００３８８） ４４３﹒００元 跌１﹒４７％

友邦（０１２９９） ７９﹒９５元 升０﹒６３％

藥明生物（０２２６９） ７８﹒２０元 跌５﹒６１％

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（ｈｃ）

