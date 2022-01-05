  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/01/2022 10:17

《異動股》美團（３６９０）擴大跌幅至逾８％，成最差表現藍籌

　　《經濟通通訊社５日專訊》美團（０３６９０）現價跌８﹒２９％，報２０１﹒４元，以現
價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１０﹒６５％。該股成交約１２９５萬股，涉資２６﹒５４億
元。盤中低見２００﹒８元，逼近２００元心理關口。
　　網信辦指網絡平台境外上市須申報審查，科技股受累捱沽，拖累重磅騰訊（００７００）及
阿里（０９９８８）；騰訊跌３﹒４７％，報４３４﹒４元，以現價計，該股暫連跌３日，累計
跌幅４﹒９％。阿里跌０﹒７７％，報１１６元。
　　其餘重磅股偏軟；港交所（００３８８）跌１﹒４７％，報４４３元，以現價計，該股暫連
跌３日，累計跌幅２﹒７２％；藥明生物（０２２６９）跌５﹒６１％，報７８﹒２元，以現價
計，該股暫連跌３日，累計跌幅１５﹒５１％；友邦（０１２９９）升０﹒６３％，報
７９﹒９５元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１﹒７２％。
　　現時，恒生指數報２３０３４，跌２５５點或跌１﹒１０％，主板成交４３５﹒６０億元。
國企指數報８０４４，跌１３６點或跌１﹒６６％。恒生科技指數報５３６５，跌２１６點或跌
３﹒８８％。
　　即月期指新報２３０４４，跌２５２點，高水１０點。即月國指期貨報８０５５，跌１３５
點，高水１１點。即月科指期貨新報５３７８，跌２０４點，高水２５點。
　　上證綜合指數報３６０７，跌２４點或跌０﹒６８％，成交１９６２﹒８８億元人民幣。
　　深證成份指數報１４６３２，跌１５８點或跌１﹒０７％，成交３０１３﹒０７億元人民幣


　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團（０３６９０）　　　２０１﹒４０元　跌８﹒２９％
　　騰訊（００７００）　　　４３４﹒４０元　跌３﹒４７％
　　阿里（０９９８８）　　　１１６﹒００元　跌０﹒７７％
　　匯控（００００５）　　　　４９﹒００元　升２﹒５１％
　　港交所（００３８８）　　４４３﹒００元　跌１﹒４７％
　　友邦（０１２９９）　　　　７９﹒９５元　升０﹒６３％
　　藥明生物（０２２６９）　　７８﹒２０元　跌５﹒６１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｈｃ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
大行報告05/01/2022
【大行炒D乜】摩通削內銀目標　高盛唱好李寧
開市Good Morning05/01/2022
熊麗萍：騰訊減持科企避監管風險　料美團或成另一減持對象
中國故事04/01/2022
《神州經脈》財新製造業PMI大勝預期　A場新年未能取得開門紅
財經熱話04/01/2022
融創服務終止收購第一服務　恒大復牌曾飆升一成　內房物管普遍反彈
大行報告04/01/2022
比亞迪出12月數據　花旗瑞信唱好　大摩唱淡睇242元
財經熱話04/01/2022
爆升後急回順　摸頂定震倉？　商湯應該點部署
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金