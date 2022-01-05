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即市新聞

05/01/2022 12:45

《午市前瞻》恒指料２３４００點阻力大，騰訊４３０元可買入

　　《經濟通通訊社５日專訊》恒生指數半日收市報２３０９２，跌１９７點或０﹒８５％，主
板成交８３３﹒８９億元。恒生中國企業指數報８０７２，跌１０７點或１﹒３２％。恒生科技
指數報５３８４，跌１９７點或３﹒５４％。

＊騰訊持股公司不宜沾手＊

　　恒指高開３３點後走勢乏力，一度跌逾２００點。安里控股主席兼行政總裁黃偉康向《經濟
通通訊社》表示，今天科技股受沽壓，但另一邊廂舊經濟股獲資金支持，當中匯控
（００００５）股價受息差擴闊的利好因素刺激，中移動（００９４１）回Ａ兼有回購計劃，為
恒指帶來一定支持。他相信，即使恒指跌穿２３０００點，在２２８００點都有支持，惟在２０
天線２３４００點水平阻力大，農曆年前回升至５０天線２４２００點機會很微。
　　騰訊（００７００）早前大手減持京東（０９６１８）用作派息後，近日再公布減持東南亞
電商巨頭Ｓｅａ，預計套現超過２４０億元，Ｓｅａ隔晚美股急瀉１１﹒４１％，騰訊亦低開
２％。黃偉康指出，騰訊連串減持行動，讓市場擔憂會否陸續對其持股公司減持，目前騰訊分別
持有美團（０３６９０）及快手（０１０２４）１０５﹒４億股Ｂ股及７﹒２８億股Ｂ股，兩企
股價應聲下跌，阿里巴巴（０９９８８）早段相對較穩定。
　　不過，他認為騰訊之所以減持其他公司股份套現，屬實現其股份價值，藉此提升估值而已，
可待股價回調至４３０元買入，並在４７０元之間炒波幅，跌穿８月份低位４１２元就止蝕離場
。至於騰訊有份持股的公司，他建議投資者短期內不要沾手。（ｅｒ）

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