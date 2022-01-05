《美元走勢－羅明立》美元兌日圓或仍會逐步上試１１８

貨幣 東京收市 最高價 最低價

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 １１６﹒００ １１６﹒２４ １１５﹒９０

歐元╱美元 １﹒１２９６ １﹒１３０１ １﹒１２７７

英鎊╱美元 １﹒３５３２ １﹒３５４０ １﹒３５２２

美元╱瑞郎 ０﹒９１５６ ０﹒９１６８ ０﹒９１５４

美元╱港元 ７﹒７９３８ ７﹒７９４１ ７﹒７９２６

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元走勢》美國１２月ＩＳＭ製造業採購經理指數回落至５８﹒７，不及預期。美國１０

年期國債孳息率繼續上升，今晚（５日）凌晨美聯儲會公布１２月的會議紀要，市場或可從中了

解局方對於加息的更多想法。美匯指數窄幅波動，非美貨幣個別發展。英國１０年期國債孳息率

突破１％，相比德國１０年期國債孳息率仍在０％以下，息差拉闊令英鎊較歐元強勢，鎊匯升上

１﹒３５而歐元繼續在１﹒１３以下偏軟。美元兌日圓升至１１６以上，同樣因美日債息息差拉

闊而造好，除非央行對匯價作出口頭干預或有風險事件出，否則美元兌日圓仍會逐步上試１１８

。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

歐元兌美元 沽出歐元 １﹒１３４０ １﹒１２２０ １﹒１４００

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 沽出澳元 ０﹒７２４０ ０﹒７１４０ ０﹒７２８０

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

