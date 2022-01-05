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即市新聞

05/01/2022 15:44

《美元走勢－羅明立》美元兌日圓或仍會逐步上試１１８

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１１６﹒００　１１６﹒２４　１１５﹒９０
　　歐元╱美元　１﹒１２９６　１﹒１３０１　１﹒１２７７
　　英鎊╱美元　１﹒３５３２　１﹒３５４０　１﹒３５２２
　　美元╱瑞郎　０﹒９１５６　０﹒９１６８　０﹒９１５４
　　美元╱港元　７﹒７９３８　７﹒７９４１　７﹒７９２６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國１２月ＩＳＭ製造業採購經理指數回落至５８﹒７，不及預期。美國１０
年期國債孳息率繼續上升，今晚（５日）凌晨美聯儲會公布１２月的會議紀要，市場或可從中了
解局方對於加息的更多想法。美匯指數窄幅波動，非美貨幣個別發展。英國１０年期國債孳息率
突破１％，相比德國１０年期國債孳息率仍在０％以下，息差拉闊令英鎊較歐元強勢，鎊匯升上
１﹒３５而歐元繼續在１﹒１３以下偏軟。美元兌日圓升至１１６以上，同樣因美日債息息差拉
闊而造好，除非央行對匯價作出口頭干預或有風險事件出，否則美元兌日圓仍會逐步上試１１８

　　　　　　　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒１３４０　１﹒１２２０　１﹒１４００
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　沽出澳元　０﹒７２４０　０﹒７１４０　０﹒７２８０
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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