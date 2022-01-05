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即市新聞

05/01/2022 13:18

【大行報告】大行點睇中移動回購及騰訊減持Ｓｅａ，一文盡掌握！

　　《經濟通通訊社５日專訊》中移動（００９４１）公布擬回購最多２０﹒４８億Ｈ股，相當
於已發行ｈ股股份最多１０％，大行對其潛在回購消息反應正面，認為此舉對市場為正面訊號，
能夠抵銷部分Ａ股發行的攤薄效應，中移動半日股價揚５﹒５％，報５０﹒６５元，午後股價續
向好，現升５﹒３％。
　　另一邊廂，騰訊（００７００）繼早前大手減持京東（０９６１８）用作派息後，近日再公
布減持東南亞電商巨頭Ｓｅａ，預計套現超過２４０億元。騰訊連串減持行動，市場擔憂會否陸
續對其持股公司減持。Ｓｅａ隔晚美股急瀉１１﹒４１％，騰訊亦低開２％，半日跌３﹒５％報
４３４﹒４元，午後續走低，現跌約３﹒７％。不過大行對騰訊減持行動看法正面，大摩及大和
予「增持」及「買入」評級，目標價更看６５０元。
　
　　　　　　　　　　表列大行對中移動最新目標價及評級
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　大行　目標價（元）　評級　　　　　　　　分析重點　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　大摩　　　　　６５　增持　　回購Ｈ股可抵銷部分Ａ股發行攤薄效應
　　瑞銀　　　　　６０　買入　　　　　　　　回購Ｈ股消息屬正面驚喜
　　富瑞　　７１﹒９２　　－　估計今年回購金額達５０億至１００億元
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　表列大行對騰訊最新目標價及評級
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　大行　目標價（元）　評級　　　　　　　　　分析重點　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　大摩　　　　６５０　增持　減持Ｓｅａ體現對關聯公司長期發展作出努力
　　大和　　　　６５０　買入　　　　料與Ｓｅａ戰略合作夥伴關係變化有限
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｂｉ）

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