【大行報告】大行點睇中移動回購及騰訊減持Ｓｅａ，一文盡掌握！

《經濟通通訊社５日專訊》中移動（００９４１）公布擬回購最多２０﹒４８億Ｈ股，相當

於已發行ｈ股股份最多１０％，大行對其潛在回購消息反應正面，認為此舉對市場為正面訊號，

能夠抵銷部分Ａ股發行的攤薄效應，中移動半日股價揚５﹒５％，報５０﹒６５元，午後股價續

向好，現升５﹒３％。

另一邊廂，騰訊（００７００）繼早前大手減持京東（０９６１８）用作派息後，近日再公

布減持東南亞電商巨頭Ｓｅａ，預計套現超過２４０億元。騰訊連串減持行動，市場擔憂會否陸

續對其持股公司減持。Ｓｅａ隔晚美股急瀉１１﹒４１％，騰訊亦低開２％，半日跌３﹒５％報

４３４﹒４元，午後續走低，現跌約３﹒７％。不過大行對騰訊減持行動看法正面，大摩及大和

予「增持」及「買入」評級，目標價更看６５０元。



表列大行對中移動最新目標價及評級

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大行 目標價（元） 評級 分析重點

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大摩 ６５ 增持 回購Ｈ股可抵銷部分Ａ股發行攤薄效應

瑞銀 ６０ 買入 回購Ｈ股消息屬正面驚喜

富瑞 ７１﹒９２ － 估計今年回購金額達５０億至１００億元

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表列大行對騰訊最新目標價及評級

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大行 目標價（元） 評級 分析重點

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大摩 ６５０ 增持 減持Ｓｅａ體現對關聯公司長期發展作出努力

大和 ６５０ 買入 料與Ｓｅａ戰略合作夥伴關係變化有限

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（ｂｉ）



