【新冠肺炎】渣打因應疫情實行分隊工作安排

《經濟通通訊社５日專訊》渣打向員工發通知，因應疫情安排分隊工作，由各部門主管自行
調派人手。
渣打發言人表示，因應本港近日新型冠狀病毒疫症的最新情況，渣打香港自本周初已加強預
防措施，要求所有關鍵部門實行分隊工作安排（ｓｐｌｉｔ ｔｅａｍ
ａｒｒａｎｇｅｍｅｎｔ），鼓勵其他部門實施類似措施，及鼓勵員工在家工作。
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