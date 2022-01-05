《再戰明天》歐洲央行執委發表講話，美國公布貿易收支等多項數據

《經濟通通訊社５日專訊》歐洲央行執委發表講話，及美國公布貿易收支等多項數據，料為

明日市場焦點。

各國重要經濟活動方面，日本首相岸田文雄訪問澳洲，與澳洲總理莫里森會面。法國總統馬

克龍歡迎來訪的歐盟執委會主席馮德萊恩和歐盟執委，標誌著法國開始擔任為期六個月的歐盟輪

值主席國。墨西哥央行公布１２月貨幣政策會議記錄。本港時間６日晚１０：００ｐｍ，歐洲央

行執委施納貝爾發表講話。



＊歐元區公布１１月ＰＰＩ，德國公布１２月ＣＰＩ＊



在數據方面，６日３：００ｐｍ，德國公布１１月工廠訂單，月率料由下滑６﹒９％升上

２﹒４％。６：００ｐｍ，歐元區公布１１月生產者物價指數（ＰＰＩ），月率料由５﹒４％降

至１﹒１％，年率料由２１﹒９％升上２２﹒８％。９：００ｐｍ，德國公布１２月消費者物價

指數（ＣＰＩ），月率料由下滑０﹒２％升上０﹒３％，年率料由５﹒２％降至５﹒１％。

９：３０ｐｍ，美國公布１１月貿易收支，料由負６７１億美元擴大至７３６億美元；連續申請

失業救濟金人數；首次申請失業救濟金人數。１１：００ｐｍ，美國公布１１月耐用品訂單；

１１月工廠訂單料由１％升上１﹒４％。

在本港，明日公布業績的公司有：安科系統（０８３５３）。（ｗａ）

