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05/01/2022 17:10

中海油（００８８３）終止美國存托股份計劃

　　《經濟通通訊社５日專訊》中國海洋石油（００８８３）公布，鑒於公司美國存托股份的下
市已於去年１０月２２日紐約股市休市後生效，且公司美國存託憑證已於去年１２月３１日收盤
時從多倫多證券交易所退市，公司董事會已決議終止美國存托股份計劃，計劃將於今年２月３日
（東部標準時間）終止。
　　公司表示，於去年１２月３１日，公司已發行美國存托股份數量約５２﹒７萬份，佔公司已
發行股份總數約０﹒１％。（ｂｎ）

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