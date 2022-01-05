中海油（００８８３）終止美國存托股份計劃

《經濟通通訊社５日專訊》中國海洋石油（００８８３）公布，鑒於公司美國存托股份的下
市已於去年１０月２２日紐約股市休市後生效，且公司美國存託憑證已於去年１２月３１日收盤
時從多倫多證券交易所退市，公司董事會已決議終止美國存托股份計劃，計劃將於今年２月３日
（東部標準時間）終止。
公司表示，於去年１２月３１日，公司已發行美國存托股份數量約５２﹒７萬份，佔公司已
發行股份總數約０﹒１％。（ｂｎ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|中國故事05/01/2022
《神州經脈》監管連發反壟斷罰單 中移A守招股價 滬指失三千六
|財經熱話05/01/2022
加息預期升溫 銀行股有景 匯控見7個月高
|財經熱話05/01/2022
【騰訊減持】騰訊減持Sea觸發科技股災 已跌抵中長線買入價？
|大行報告05/01/2022
QQ減持Sea 大行點評價？
|大行報告05/01/2022
中移回購 大行唱好 你跟唔跟？
|FOCUS05/01/2022
【FOCUS】加持光環變減持魔咒 騰訊套現為逆風綢繆？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰