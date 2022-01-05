【新冠疫苗】鄧飛：疫苗氣泡不會對學界造成影響　　

《經濟通通訊社５日專訊》政府宣布下月２４日擴大「疫苗氣泡」，涉及範圍包括學校。立
法會議員、教育工作者聯會副主席鄧飛在電台節目表示，本港大部分教師已經接種疫苗，相信措
施對學界的影響不大。
鄧飛指，隨著疫情發展，現時感染風險最大的，是未能接種的小學生或部分中一生，如果教
育局決定停課以斬斷傳播鏈，或對全職工作的家長造成麻煩。（ｈｙ）
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