【新冠肺炎】百年找換店宣布下周四結業

《經濟通通訊社５日專訊》受新冠疫情打擊，香港與境外地區交流大減，對從事找換業務的

公司帶來打擊。繼發達鳥於宣布結業後，擁有多年歷史，並且為港人所好的百年找換亦宣布於下

周四（１３日）結業，並衷心感謝各位貴客過去長期鼎力支持。（ｈｙ）

