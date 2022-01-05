【新冠肺炎】馬會：今晚賽事公眾禁進跑馬地馬場

《經濟通通訊社５日專訊》馬會宣布，今晚賽事期間，跑馬地馬場只會容許已預先訂座的董

事、遴選會員、馬主、會員及其賓客進場；公眾人士不會獲許進入跑馬地馬場。

受影響顧客如以信用卡預訂馬場設施，有關款項將退回信用卡戶口；如以現金購票，可憑收

據或門票於今日起計１４天的辦公時間內，前往任何一間場外投注處辦理退款。（ｂｉ、ｈｙ）

