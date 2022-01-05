【新冠肺炎】林鄭：周六凌晨起禁止英國菲律賓等８個國家航班抵港

《經濟通通訊社５日專訊》行政長官林鄭月娥表示，Ｏｍｉｃｒｏｎ變種新型冠狀病毒傳播

力很強很快，擔心社會或出現隱形傳播，形容第五波疫情一觸即發，並宣布收緊防疫措施，周六

（８日）凌晨零時起至１月２１日，以下８個國家要實施地區性航班熔斷機制，禁止所有從下述

８個國家的客機來港，以及禁止曾逗留該８個國家的人登機來港，包括澳洲、加拿大、法國、印

度、巴基斯坦、菲律賓、英國和美國，措施維持１４日。（ｈｙ）

