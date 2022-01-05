【新冠肺炎】林鄭：周五起計１４天禁所有大型活動，包括單車節

《經濟通通訊社５日專訊》行政長官林鄭月娥表示，本港疑出現首宗本地不明源頭

Ｏｍｉｃｒｏｎ個案，由於擔心社區出現傳播鏈，經召開緊急內部會議後，宣布本周五（７日）

凌晨零時起至１月２０日，收緊現行的社交距離措施，維持１４天，禁止所有大型活動或非必要

聚會，包括本地漁農美食嘉年華、單車節等大型活動及非必要聚會等，以及明日（６日）政府的

茶聚等。（ｈｙ）

