《小傳日記》科技佬齊齊冧檔，商湯跌到眼泛淚光！

《小傳日記》踏入新一年，個頭似乎唔係開得太順！Ｏｍｉｃｒｏｎ愈爆愈勁，魚缸都無乜

聲氣，兩萬三再失守多次，今鋪又搞邊科呢？

科技佬舉晒白旗！騰訊（００７００）唔知係咪「沽開有鋪癮」，沽完京東（０９６１８）

後，又沽晒東南亞電商巨頭Ｓｅａ嘅股份，加埋阿爺再按反壟斷法重罰唔少企業，今日騰訊表現

就「死」囉！低開２巴仙，後嚟愈嘔愈多，收報４３０﹒６銀，跌４巴仙。

兄弟有難，當然「同當」啦！巴巴（０９９８８）雖然有股神拍檔增持，但最後都要跌２巴

仙，報１１４﹒５銀；美團（０３６９０）仲犀利，食完晏晝飯返嚟，嘩！一跌跌成１０巴仙，

穿埋２００銀。收報１９５﹒１銀，跌１１巴仙，同上一個低位１８３﹒２銀唔係差好遠咋！魚

缸全日跌３８２點，ＡＴＭ全日夾埋拖跌咗超過２７０點啦。

騰訊近排係咁沽啲公司股份套現，可以話「火燒連環船」。有孖屐人士就覺得，美團同快手

（０１０２４）成為下一個沽售目標嘅機會唔低。睇番快手張公仔圖，喺６０幾銀到百幾銀呢個

ｒａｎｇｅ磨足幾個月，磨到懷疑人生，今日再跌８巴仙，去到６７﹒５５銀，同上市新低

６４﹒５銀都好近。對住快手，要快啲講分手，定係繼續保留？

另外，近排炒到熱辣辣嘅商湯（０００２０），唔知係咪熱過頭，今日無乜人高價接手，仲

搞到倒瀉湯咁款。早段已經跌８巴仙，晏晝曾經一嘢打穿７銀，收報６﹒９７銀，跌１５巴仙。

已經連升４日，呢浸回調都唔太意外嘅，但係一插就插到咁，唔知聽日仲有無人吼呢「碗湯」呢

？



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