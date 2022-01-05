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即市新聞

05/01/2022 16:24

《小傳日記》科技佬齊齊冧檔，商湯跌到眼泛淚光！

　　《小傳日記》踏入新一年，個頭似乎唔係開得太順！Ｏｍｉｃｒｏｎ愈爆愈勁，魚缸都無乜
聲氣，兩萬三再失守多次，今鋪又搞邊科呢？
　　科技佬舉晒白旗！騰訊（００７００）唔知係咪「沽開有鋪癮」，沽完京東（０９６１８）
後，又沽晒東南亞電商巨頭Ｓｅａ嘅股份，加埋阿爺再按反壟斷法重罰唔少企業，今日騰訊表現
就「死」囉！低開２巴仙，後嚟愈嘔愈多，收報４３０﹒６銀，跌４巴仙。
　　兄弟有難，當然「同當」啦！巴巴（０９９８８）雖然有股神拍檔增持，但最後都要跌２巴
仙，報１１４﹒５銀；美團（０３６９０）仲犀利，食完晏晝飯返嚟，嘩！一跌跌成１０巴仙，
穿埋２００銀。收報１９５﹒１銀，跌１１巴仙，同上一個低位１８３﹒２銀唔係差好遠咋！魚
缸全日跌３８２點，ＡＴＭ全日夾埋拖跌咗超過２７０點啦。
　　騰訊近排係咁沽啲公司股份套現，可以話「火燒連環船」。有孖屐人士就覺得，美團同快手
（０１０２４）成為下一個沽售目標嘅機會唔低。睇番快手張公仔圖，喺６０幾銀到百幾銀呢個
ｒａｎｇｅ磨足幾個月，磨到懷疑人生，今日再跌８巴仙，去到６７﹒５５銀，同上市新低
６４﹒５銀都好近。對住快手，要快啲講分手，定係繼續保留？
　　另外，近排炒到熱辣辣嘅商湯（０００２０），唔知係咪熱過頭，今日無乜人高價接手，仲
搞到倒瀉湯咁款。早段已經跌８巴仙，晏晝曾經一嘢打穿７銀，收報６﹒９７銀，跌１５巴仙。
已經連升４日，呢浸回調都唔太意外嘅，但係一插就插到咁，唔知聽日仲有無人吼呢「碗湯」呢

　　
　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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