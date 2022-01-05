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05/01/2022 17:36

【新冠肺炎】北大嶼山感染中心負壓系統一度出現問題

　　《經濟通通訊社５日專訊》北大嶼山醫院感染控制中心，早上１１時許有隔離病房的負壓系
統出現問題，負壓水平不正常，涉及１２個病隔，共有４６名對新冠患者入住，當時有２名職員
在病隔內進行清潔，都有佩戴防護裝備，系統在中午前恢復正常，醫院正調查事故原因。
　　醫管局指，當時病房沒有進行高風險程序，所有房門關閉，認為造成的風險極低。（ｈｙ）

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