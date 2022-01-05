《真知灼見－溫灼培》澳洲有收緊貨幣政策壓力

《真知灼見》澳洲房地產研究公司ＣｏｒｅＬｏｇｉｃ最新數字顯示，當地全國平均樓價繼

１１月按月上升１﹒３％後，到１２月再升１％。如以按年比，１２月平均樓價則上升２２％。

個別城市方面，首都悉尼平均樓價按年更是上升２５％。



澳洲樓市熾熱明顯是受惠於當地超低息環境所致。面對如此熾熱樓價，避免泡沫及影響民生

，澳央行確有壓力需要盡早加息。至於澳洲的通脹情況又如何呢？根據２０２１年第三季數字所

見（註：澳洲通脹率是每季公布），澳洲年通脹率只有３％（第二季為３﹒８％），仍處澳央行

定下的１％－３％通脹範圍內。單看通脹數字似乎澳央行不存在加息壓力。不過，去年第三季澳

洲因疫情需要封城，嚴重打擊了當地消費及經濟，同時也壓抑了通脹。但隨著第四季疫情紓緩，

疫情限制措施放寬，料於本月２５日公布的澳洲２０２１年第四季通脹率將會大幅回升。



澳央行過去一直揚言不急於加息，這是壓抑澳元的重要因素。但面對熾熱樓市，倘通脹率同

時回升，提防澳央行於２月１日議息會有收緊貨幣政策壓力，並為澳元帶來突如其來刺激。至於

澳洲作為ＲＣＥＰ成員，料同可時受惠於區內市場擴大。技術上料澳元較大支持於７１美仙。假

如澳央行２月落實收緊貨幣政策，料澳元有望上試７４美仙。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼

培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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