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即市新聞

05/01/2022 10:21

《真知灼見－溫灼培》澳洲有收緊貨幣政策壓力

　　《真知灼見》澳洲房地產研究公司ＣｏｒｅＬｏｇｉｃ最新數字顯示，當地全國平均樓價繼
１１月按月上升１﹒３％後，到１２月再升１％。如以按年比，１２月平均樓價則上升２２％。
個別城市方面，首都悉尼平均樓價按年更是上升２５％。
　
　　澳洲樓市熾熱明顯是受惠於當地超低息環境所致。面對如此熾熱樓價，避免泡沫及影響民生
，澳央行確有壓力需要盡早加息。至於澳洲的通脹情況又如何呢？根據２０２１年第三季數字所
見（註：澳洲通脹率是每季公布），澳洲年通脹率只有３％（第二季為３﹒８％），仍處澳央行
定下的１％－３％通脹範圍內。單看通脹數字似乎澳央行不存在加息壓力。不過，去年第三季澳
洲因疫情需要封城，嚴重打擊了當地消費及經濟，同時也壓抑了通脹。但隨著第四季疫情紓緩，
疫情限制措施放寬，料於本月２５日公布的澳洲２０２１年第四季通脹率將會大幅回升。
　
　　澳央行過去一直揚言不急於加息，這是壓抑澳元的重要因素。但面對熾熱樓市，倘通脹率同
時回升，提防澳央行於２月１日議息會有收緊貨幣政策壓力，並為澳元帶來突如其來刺激。至於
澳洲作為ＲＣＥＰ成員，料同可時受惠於區內市場擴大。技術上料澳元較大支持於７１美仙。假
如澳央行２月落實收緊貨幣政策，料澳元有望上試７４美仙。《恒生銀行首席市場策略員　溫灼
培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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