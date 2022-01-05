  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/01/2022 10:00

《錢來自有方－陳玉麗》財務報表的關鍵審計事項

　　《錢來自有方》上市公司年報會包含核數師報告，閱讀時，我們可以留意核數師識別的關鍵
審計事項，以了解核數師眼中最值得注意的財務報表事項。
關鍵審計事項通常包括經評估的重大錯報，或涉及公司管理層或核數師重大判斷的事項。常見的
關鍵審計事項包括：

＊收入確認＊

　　收入是量度財務表現的關鍵指標，它揭示公司業務的賺錢能力。除非有實質反證，否則核數
師必須假定公司的財務報表會因收入確認的舞弊，而存在重大錯報的風險。收入或毛利率突然上
升，加上涉及管理層重大判斷及估計的複雜或進取的收入確認政策，通常會令收入確認成為關鍵
審計事項。

＊資產減值＊

　　投資者可以根據公司的每股資產淨值（即總資產減總負債）來評估公司的股價是否合理。因
此，評估管理層的減值測試，是確保資產不被高估的重要審計環節。這是財務匯報上一個複雜的
課題，需要對未來一些不確定的事件和情況作審慎的判斷。不確定的程度有機會導致資產賬面值
出現重大調整。

＊金融工具的估值＊

　　金融工具的價值是根據管理層選擇的估值方法來量度，通常會涉及管理層的判斷和假設。採
用不同的估值方法和假設，會為估值帶來很大的差異。

＊撥備與或然負債＊

　　上市公司通常會就稅務風險、與業務有關的風險或法律糾紛作出撥備。這可能涉及對錯綜複
雜的資訊和數據進行分析，以及對重大不確定的結果作出判斷。其中一個典型的例子是重大法律
訴訟待決的結果。
　　關鍵審計事項提高了財務報表審計工作的透明度。投資者閱讀關鍵審計事項，以及財務報表
上相關的披露，可以更準確地評估有關財務報表的可信性。
《投資者及理財教育委員會傳訊及教育資源主管　陳玉麗》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
大行報告05/01/2022
【大行炒D乜】摩通削內銀目標　高盛唱好李寧
開市Good Morning05/01/2022
熊麗萍：騰訊減持科企避監管風險　料美團或成另一減持對象
中國故事04/01/2022
《神州經脈》財新製造業PMI大勝預期　A場新年未能取得開門紅
財經熱話04/01/2022
融創服務終止收購第一服務　恒大復牌曾飆升一成　內房物管普遍反彈
大行報告04/01/2022
比亞迪出12月數據　花旗瑞信唱好　大摩唱淡睇242元
財經熱話04/01/2022
爆升後急回順　摸頂定震倉？　商湯應該點部署
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金