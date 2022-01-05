《「香」講積金－香敏華》指數追蹤基金受跌市所限

《「香」講積金》新的一年又來臨，筆者首先在此祝願大家財源滾滾，身體健康！回顧過去

一年，港股表現失色，大幅跑輸環球股市逾３０個百分點，令偏重港股配置的投資者感到不是味

兒。

其實，港股去年的跌勢也頗為無辜，因為隨著疫情緩和，本港經濟大幅反彈，理應支持股市

向上。可是國內對多個行業調整政策，觸發這些在本港上市的行業板塊下挫，以致拖累港股向下

。展望新的一年，市場預期最壞的影響已經過去，政策甚至有放鬆的可能，故港股存在反彈的空

間。

筆者過去曾經提及指數追蹤基金「有辣有不辣」，其好處是簡單低收費，但由於表現需貼近

個別指數，不容許存在太大的「誤差」，指數變相限制了基金的表現，特別在跌市時難以防守。

觀乎過去一年強積金港股基金的表現，正反映了指數追蹤基金的抗跌限制。根據積金局的強積金

比較平台，截至去年１１月３０日，港股指數追蹤基金普遍錄得約１０％的一年跌幅，反觀主動

式管理的強積金港股基金一年跌幅則介乎４％至１２％。可見主動式管理的港股基金經理在投資

部署仍相對靈活。



＊港股指數追蹤基金回報差距收窄＊



強積金港股指數追蹤基金除了追蹤香港恆生指數之外，也有追蹤富時強積金香港指數和中證

香港１００指數。由於成分股不同，導致港股指數追蹤基金類別的回報出現頗大差距。筆者曾經

預期這三個指數的回報差距會收窄，原因是指數服務公司可能會相應變動成分股，以致令指數間

的差距收窄。如今再度查看數據，發現指數表現差距由２０２０年的約十個百分點收窄至

２０２１年的約兩至三個百分點。

其實，指數服務公司納入成分股的準則，主要視乎上市公司的市值、成交和盈利等，某程度

上頗為滯後，指數追蹤基金要追入新增的「熱炒」成分股，有可能要「接火棒」，或走在潮流之

後。以恆指為例，去年恆指成分股變動頗大，總共新增了１３項成分股，刪除了１項，令成分股

總數增至６４項。而１３項新增的成分股當中，只有５項股份成為恆指新貴後表現跑贏恆指，其

餘皆跑輸，甚至錄得龐大跌幅。這正正是指數追蹤基金投資者需要面對的風險。《永明資產管理

高級投資策略師 香敏華》



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