《匯海澤言－葉澤恆》債息抽升與美元的關係

《匯海澤言》踏入２０２２年，首先恭祝各讀者新年進步，身體健康，投資得心應手。

在２０２２年首個交易日，美國十年債息再度抽升，而美匯指數亦重上９６以上水平。從以

往的經濟學，當債息上升，除了反映經濟好轉外，通脹亦有上升的壓力外。然而，變種病毒在全

球散播，美國更因為部分州份延誤報告，令單日確診人數急升至超過一百萬人。

由於變種病毒在全球散播，令不少國家的確診人數急升，對醫療系統帶來沉重的壓力，故不

得不重新收緊社交距離措施，令經濟重啟受到影響。但債息為何上升呢？筆者相信是由於投資者

憧憬，美國不會進一步收緊社交距離措施，故經濟復甦仍然會持續。

但筆者並非對美國經濟完全充滿信心，特別是在疫情再度惡化下，消費者的信心可能受到影

響，從而令美國經濟復甦受到影響。因此，筆者認為，美匯指數能否升穿９７以上，才可以反映

美匯指數真正的走勢，而美國十年債息的上升，似乎是反映投資者估計聯儲局加息的時間可能提

前。



＊商品貨幣走勢以紐加較好＊



至於商品貨幣方面，筆者認為短期以紐元及加元的表現可能較好，主因兩國的央行今年仍有

收緊貨幣政策的空間。相對地，由於澳洲的疫情再度惡化，加上中澳關係欠明朗，或影響澳洲部

分出口，故預料澳洲央行可能會較遲收緊貨幣政策。預料美元兌加元可能在１﹒２６至１﹒２８

之間上落。澳元兌美元一旦失守７２美仙水平，有機會下試７１美仙左右。《獨立外匯╱金融分

析師 葉澤恆》



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