《威少看世界－張少威》核武器、核擴散與核能競賽

《威少看世界》聯合國安理會中美英法俄五個常任理事國本周共同發表《關於防止核戰爭與

避免軍備競賽的聯合聲明》，指出「核戰爭打不贏也打不得」，表示不將核武器瞄準彼此或其他

任何國家，並重申將為達成全面徹底裁軍的條約而真誠地進行談判。聯合國秘書長古特雷斯對此

表示歡迎，強調消除所有核風險的唯一途徑是消除所有核武器。



新年伊始，以往立場相左的五個大國罕見地發表聯合聲明，顯示出五國希望用實際行動降低

核戰風險，避免和軍備競賽，彼此增加互信，為將來舉行新的削減核武談判創造條件。雖然

１９６８年誕生的《核不擴散條約》（ＮＰＴ）只確認上述五國為法定擁有核武器國家，但後來

自行宣布擁有核武器的還有印度、巴基斯坦和朝鮮。此外，以色列被廣泛認為已擁有核武。這些

變化為展開多邊削減核武器談判增加了難度。



＊擁核國家增加，安全係數降低＊



在上世紀的「冷戰」期間，美國和蘇聯均生產了大量核武器，但核子大戰會令交戰雙方都從

地球上消失，這種雙向「核威懾」阻止了核戰爆發。但要防止核技術擴散卻並非易事，因為想擁

有核武器的國家可以從民用核研究入手，逐步提高其核技術。伊拉克當年購買了法國的核反應堆

，聲稱要發展民用核能技術，但以色列認為伊拉克的目的是研發核武器，因此在１９８１年６月

７日派八架戰鬥機將位於巴格達南部的伊拉克核反應堆徹底炸毀。以色列近年來指責伊朗在發展

核武器，但至今未對伊朗核設施採取軍事行動。最近，美國是否會重返有關「伊朗核協議」的談

判引人注目，而這項協議恰恰是為了限制伊朗的涉核行為，阻止其提煉可用於製造核武器的高純

度濃縮鈾。



國際社會一方面對伊朗的核能研發不斷設限，另一方面卻對已宣布擁有核武器的印、巴、朝

三國「放任不理」。美國及其盟國對這三個國家都實施過不同程度的經濟制裁，對朝鮮的制裁仍

未撤銷，但制裁行動無法改變三國已經擁有核武的現狀。鑑於三國均認為他們在核武問題上擁有

發言權，五大國的最新聲明可以被看作是為日後修訂《核不擴散條約》提供了一個基本框架。



＊民用技術進步，中國後來居上＊



涉及核武的國際環境已發生了巨變，在核能發電領域也出現了前所未有的新局面。１９５３

年，美國總統艾森豪威爾在聯合國大會發表講話，宣布美國將興建核電站，帶頭使用安全清潔的

核能。位於匹茲堡附近的美國首座核電站在１９５８年開始發電，１９７３年中東危機導致國際

油價上漲，美國當時有４１個核電項目立項，令核電能力大幅提升。後來雖然經過了「三哩島核

泄漏」事故和多次的反核運動，至今仍有５５座核電站在美國各地運營，佔全美發電總量的

２０％，佔美國清潔能源發電量的５０％。



英、法、德、日、加和前蘇聯等國也先後在上世紀五十至八十年代建造了一批核電站，為各

國提供了大量清潔能源，但也發生過幾次較大事故，包括前蘇聯的「切爾諾貝利核泄漏事件」和

日本的福島核電站泄漏事件。目前運行效果最好的是法國的核電系統，該國７０％的電力來自核

電，除供應本國外，還賣給意大利。上世紀九十年代中國開始興建核電站時，還在遭受美國的技

術封鎖。



１９９５年１０月，中國總理李鵬訪問加拿大，主題是慶祝兩國建交２５周年。我當時前往

渥太華和多倫多採訪，得知此次訪問的重要議程之一是落實購買加拿大的坎杜核反應堆。此前我

已聽錢其琛副總理講過，中國希望購買美國西屋公司（Ｗｅｓｔｉｎｇｈｏｕｓｅ）的核反應堆

，因為其技術比較先進，但美國政府不批准。中加雙方在李鵬訪加期間敲定了協議，幾個月後加

拿大向中國出售兩個坎杜反應堆，即後來的秦山核電站４號和５號機組，當時這是中加兩國之間

最大規模的商業合同。



美國政府多年後放鬆了這一領域的對華出口限制，因為隨著中國核電工業的發展，美國的技

術優勢已經不如之前那麼明顯，而且中國與法國和加拿大等國的合作令這些國家的企業受惠，美

國企業對本國政府的「政治優先」十分不滿。２００６年，西屋公司終於向中國出售了相關技術

，而中國企業後來在其基礎上研發出新技術，並且申請到擁有全部自主知識產權的專利。如今中

國核能技術在世界上處於領先位置，核能利用率和核電站建設能力是中國的王牌，中國廣核集團

還參與了英國欣克利角Ｃ（Ｈｉｎｋｌｅｙ Ｐｏｉｎｔ Ｃ）核電站的建設，顯示出自身強大

的技術實力。



＊核電關乎減排，中美另類較量＊



中國目前有１６座核電站的５２台機組在運行發電，同時還在加速興建更多核電站，已開工

的佔全球同類在建項目大約一半，但要實現中國政府的減排目標，這似乎還不足夠。根據最新數

據，到２０２１年９月底，核電的發電量只佔全國總發電量的５％，近七成的電力仍來自使用非

再生能源的火力發電。



在太平洋另一側，拜登總統提出２０３５年美國要做到發電不再產生碳排放，為此，美國政

府正推動重啟核電建設，但拜登的巨額新基建計劃尚未獲得國會批准。中美均為碳排放大國，也

都決定利用核能推動實現減排目標，因此考驗兩國經濟實力與執行能力的「核能馬拉松」值得我

們密切關注。《香港知名時事評論員及前駐美記者 張少威》



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