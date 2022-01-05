【聚焦人幣】人幣中間價升１５點子終結兩連貶，報６﹒３７７９

《經濟通通訊社５日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３７７９，較
上個交易日升１５點子，止步連連貶，暫時脫離逾一個月低位，上個交易日報６﹒３７９４。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒３７７９ －１５﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒１９６２ －１３７﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒４８８５ －４２８﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８１８４ ＋２﹒６０
１英鎊╱人民幣 ８﹒６２８４ ＋２７８﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒６１７６ ＋２６５﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒３４５７ ＋１３８﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒７０４５ －９２﹒００
１瑞郎╱人民幣 ６﹒９５８６ ＋１４０﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒０２０９ ＋１６１﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６５６５ ＋１８﹒９０
１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒８１４８ ＋１１８０﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒５１１９ ＋２３４﹒００
１人民幣╱韓元 １８７﹒６８００ ＋５４﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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