【聚焦人幣】人幣中間價升１５點子終結兩連貶，報６﹒３７７９

《經濟通通訊社５日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３７７９，較

上個交易日升１５點子，止步連連貶，暫時脫離逾一個月低位，上個交易日報６﹒３７９４。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒３７７９ －１５﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒１９６２ －１３７﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒４８８５ －４２８﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８１８４ ＋２﹒６０

１英鎊╱人民幣 ８﹒６２８４ ＋２７８﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒６１７６ ＋２６５﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒３４５７ ＋１３８﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒７０４５ －９２﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒９５８６ ＋１４０﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒０２０９ ＋１６１﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５６５ ＋１８﹒９０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒８１４８ ＋１１８０﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒５１１９ ＋２３４﹒００

１人民幣╱韓元 １８７﹒６８００ ＋５４﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

