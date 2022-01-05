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05/01/2022 09:20

【聚焦人幣】人幣中間價升１５點子終結兩連貶，報６﹒３７７９

　　《經濟通通訊社５日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３７７９，較
上個交易日升１５點子，止步連連貶，暫時脫離逾一個月低位，上個交易日報６﹒３７９４。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒３７７９　　　－１５﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒１９６２　　－１３７﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒４８８５　　－４２８﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８１８４　　　　＋２﹒６０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒６２８４　　＋２７８﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６１７６　　＋２６５﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒３４５７　　＋１３８﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒７０４５　　　－９２﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒９５８６　　＋１４０﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒０２０９　　＋１６１﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５６５　　　＋１８﹒９０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１１﹒８１４８　＋１１８０﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒５１１９　　＋２３４﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８７﹒６８００　　　＋５４﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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