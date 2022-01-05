《鍾之日記》第五波殺到，監管連環罰，魚缸又重傷

《鍾之日記》１月５日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



隔晚道指再創新高，但十年債息走高，累納指下跌，中概科技股急挫。本港第五波新冠疫情

似殺到，拖累港股弱勢未改，挫超４００點失守兩萬三。

港股高開３３點，報２３３２３，已是今早高位所在，在科網股沽壓拖累下，大市迅速掉頭

向下，最多跌２８９點，低見２３０００，但舊經濟股力挺下，港股跌勢收斂。午後港股再次跌

穿上午低位（２３０００點），行政長官林鄭月娥突於今日下午３時半召開記者會，宣布收緊防

疫措施，星期五凌晨零時起，食肆晚上６時至翌日早上５時全面禁止堂食，酒吧、健身中心、美

容院、主題樂園、博物館、體育場所、戲院等要關閉，本地遊和公海遊暫停。星期六凌晨零時起

，禁止澳洲、加拿大、法國、印度、巴基斯坦、菲律賓、英國和美國８個國家的民航機來港，為

期１４天。

港股尾段跌幅再次擴大，低見２２８５１點，是去年１２月２１日以來新低，收市跌３８２

點或跌１﹒６４％。

大跌市下，北水轉為流入逾２４億元，主板成交激增３１﹒３％至１５５３﹒０７億元，近

三周新高。國指險守八千點大關，收報８０１５點，跌１６４點或２％，恒生科指一度大跌

４﹒９％，低見５３０６點，再創成立後新低，收報５３２３點，跌２５８點或４﹒６％。

港產人工智能（ＡＩ）研發商商湯科技（０００２０）上市後連升４日，今日終見明顯回吐

。商湯科技午後一度回吐１７％，低見６﹒８元，收市仍跌１５％，報６﹒９７元，成交約

１﹒７３億股，涉資１２﹒８８億元；最新價仍較招股價３﹒８５元，累升逾８成。



＊滬指收跌１％失守３６００關＊



Ａ股遭遇近年來最差開局，滬深股市今早窄幅低開，半導體、醫藥板塊連續兩日插水，軍工

、煤炭、電力等板塊跌幅顯著，滬綜指午間收市仍守住三千六，但午後跌幅擴大，全日收跌

１﹒０２％，報３５９５﹒１８點，兩日累跌１﹒２３％。

各類科技板塊集體散水，加上反壟斷再出重拳，深成指暴跌１﹒８％，創業板指繼昨日（４

日）插水２﹒１８％後，今日再暴瀉２﹒７３％，兩日累插４﹒８５％，科創５０指數同跌

２﹒３２％。兩市成交１３０５２億元人民幣，按日多出３﹒１％，創逾３個月新高。

中移動（００９４１）（滬：６００９４１）今日在上海證券交易所上市，開市報６３元人

民幣，較招股價５７﹒５８元人民幣，升９﹒４％。中移動全日守招股價，收報５７﹒８８元人

民幣，微升０﹒５％，成交額１５２﹒５９億元人民幣。



＊美團挫一成一成最曳藍籌＊



繼分派京東（０９６１８）後，騰訊（００７００）又有大動作，減持新加坡遊戲及電子商

務公司冬海集團Ｓｅａ Ｌｔｄ （ＳＥ）的股份，加上國家市場監管總局強化反壟斷執法，今

日連發１３封未依法申報違法實施經營者集中案行政處罰決定書，連累科網股急挫。騰訊連跌３

日，再挫４﹒３％，報４３０﹒６元。

美團（０３６９０）低見１９３﹒６元，是去年８月２３日以來新低，收市仍瀉１１﹒３％

失兩百元關，更是表現最曳藍籌；連同騰訊，兩股合共拖累大市２５０點。

同樣連跌３日的京東（０９６１８）插７﹒２％；旗下京東健康（０６６１８）降６﹒５％

；嗶哩嗶哩（０９６２６）曾見２９８﹒２元歷史新低，收市瀉１０﹒６％；快手

（０１０２４）也急挫７﹒５％；微盟（０２０１３）挫５﹒１％；閱文（００７７２）跌

４﹒８％。

芒格旗下Ｄａｉｌｙ Ｊｏｕｒｎａｌ倍增阿里（０９９８８），股價仍跌２％；阿里健康

（００２４１）則插７﹒４％；百度（０９８８８）跌４％；小米（０１８１０）跌３﹒５％。

國家市場監督管理總局發布１３宗未依法申報違法實施經營者集中案行政處罰，涉及騰訊控

股、阿里巴巴、京東、嗶哩嗶哩等公司。根據公布，騰訊共有９宗交易未依法申報，共被處罰款

４５０萬元人民幣，其中包括對騰訊與河南和諧汽車貿易有限公司設立合營企業，未依法申報違

法實施經營者集中案行政處罰等。

另外，對阿里巴巴中國網絡技術、阿里創投、京東邦能和嗶哩嗶哩分別被處罰款５０萬元人

民幣。



＊華融經歷痛苦一年，復牌市值蒸發五成＊



內地四大資管公司之一的中國華融（０２７９９）近年來財務狀況令人觸目驚心，在長達九

個月的停牌期間公布了２０２０年財報，還等到重組和救助方案出台，中國華融終於在今日復牌

。股民苦苦等待大半年終於解放，股價無懸念崩潰，盤中一度暴跌５５％至０﹒４６港元，創下

２０１５年１０月上市以來新低，全日收報０﹒５２港元，跌幅達到４９％。

華融前董事長賴小民接受死刑，但已無法挽回集團的恐怖業績表現：２０２０年淨虧損

１０２９億元人民幣。自此華融洗心革面重新做人，不但退出非核心業務，還引入中信集團、工

銀投、國壽集團等戰投增資。

華融今日在北京召開新聞發布會，董事長辦公室負責人表示，華融本次引戰增資，增發後的

每股淨資產將由０﹒４６元提高至０﹒７５元，增幅逾６０％。從股價看，停牌前公司股價為

１﹒０２港元，按照本次發行價格計算，溢價超過２０％，維護了全體投資者特別是中小投資者

利益。從估值看，近段時間金融機構的估值是偏低的，甚至低於淨資產，而本次公司實現溢價發

行，估值較復牌前將有較大改善，有利於提升公司投資價值。

華融副總裁徐勇力表示，引戰增資完成後，今年將增強「問題資產處置」、「問題項目盤活

」、「問題企業重組」、「危機機構救助」四大業務功能，進一步強化主業核心競爭力。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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