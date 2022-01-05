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05/01/2022 08:45

【重拳監管】人行：對金融科技創新穿透式監管，築牢風險防火牆

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》人民銀行印發《金融科技發展規劃
（２０２２－２０２５年）》。《規劃》提出，建設綠色高可用數據中心，架設安全泛在的金融
網絡，加快監管科技的全方位應用，強化數字化監管能力建設，對金融科技創新實施穿透式監管
，築牢金融與科技的風險防火牆。
　　《規劃》提出八個方面的重點任務。一是強化金融科技治理，全面塑造數字化能力，健全多
方參與、協同共治的金融科技倫理規範體系，構建互促共進的數字生態。
　　二是全面加強數據能力建設，在保障安全和隱私前提下推動數據有序共享與綜合應用，充分
激活數據要素潛能，有力提升金融服務質效。
　　三是建設綠色高可用數據中心，架設安全泛在的金融網絡，布局先進高效的算力體系，進一
步夯實金融創新發展的「數字底座」。
　　四是深化數字技術金融應用，健全安全與效率並重的科技成果應用體制機制，不斷壯大開放
創新、合作共贏的產業生態，打通科技成果轉化「最後一公里」。
　　五是健全安全高效的金融科技創新體系，搭建業務、技術、數據融合聯動的一體化運營中台
，建立智能化風控機制，全面激活數字化經營新動能。
　　六是深化金融服務智慧再造，搭建多元融通的服務渠道，著力打造無障礙服務體系，為人民
群眾提供更加普惠、綠色、人性化的數字金融服務。
　　七是加快監管科技的全方位應用，強化數字化監管能力建設，對金融科技創新實施穿透式監
管，築牢金融與科技的風險防火牆。
　　八是扎實做好金融科技人才培養，持續推動標準規則體系建設，強化法律法規制度執行，護
航金融科技行穩致遠。

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