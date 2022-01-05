  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/01/2022 08:47

【國務會議】李克強：全面實行行政許可事項清單管理措施

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》國務院常務會議４日召開，部署全面實行行
政許可事項清單管理的措施。
　　會議通過《法律、行政法規、國務院決定設定的行政許可事項清單（２０２２年版）》。會
議要求：一是各省、市、縣在今年底前編制完成本級行政許可事項清單，依法設定的行政許可事
項全部納入其中。各地編制清單的基本要素應相對統一，推動實現同一事項在不同地區同要素管
理、同標準辦理。凡上級設定、本地區實施的事項及其基本要素，各地在編制本級清單時不得超
出上一級清單範圍。
　　二是各級政府及其部門要嚴格依照清單實施行政許可，程序要公開透明，使企業形成明確預
期。對清單內行政許可逐項制定實施規範，明確許可條件、申請材料、審批程序、收費標準等並
向社會公布，執行中不得增加附加條件或限制。清單之外一律不得違法設立和實施行政許可。對
以各種名義變相設立的行政許可一律予以清理，並對相關責任人嚴肅問責。
　　三是依法依規加強監管。對列入清單事項逐項明確監管主體、重點環節、監管規則和標準等
。對直接涉及公共安全、公眾健康以及潛在風險大的領域實行重點監管。
　　四是提升服務效能。在實施行政許可中，推行告知承諾、集成服務、一網通辦等方式，為企
業和群眾辦事提供更多便利。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事04/01/2022
《神州經脈》財新製造業PMI大勝預期　A場新年未能取得開門紅
財經熱話04/01/2022
融創服務終止收購第一服務　恒大復牌曾飆升一成　內房物管普遍反彈
大行報告04/01/2022
比亞迪出12月數據　花旗瑞信唱好　大摩唱淡睇242元
財經熱話04/01/2022
爆升後急回順　摸頂定震倉？　商湯應該點部署
財經熱話04/01/2022
【銷量續佳】疫情無礙比亞迪銷量維持增長　點確認股價調整完？
香港政情04/01/2022
【國安立法】林鄭:立場和眾新聞結束不能與新聞自由掛勾
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金