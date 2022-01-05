【國務會議】李克強：全面實行行政許可事項清單管理措施

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》國務院常務會議４日召開，部署全面實行行

政許可事項清單管理的措施。

會議通過《法律、行政法規、國務院決定設定的行政許可事項清單（２０２２年版）》。會

議要求：一是各省、市、縣在今年底前編制完成本級行政許可事項清單，依法設定的行政許可事

項全部納入其中。各地編制清單的基本要素應相對統一，推動實現同一事項在不同地區同要素管

理、同標準辦理。凡上級設定、本地區實施的事項及其基本要素，各地在編制本級清單時不得超

出上一級清單範圍。

二是各級政府及其部門要嚴格依照清單實施行政許可，程序要公開透明，使企業形成明確預

期。對清單內行政許可逐項制定實施規範，明確許可條件、申請材料、審批程序、收費標準等並

向社會公布，執行中不得增加附加條件或限制。清單之外一律不得違法設立和實施行政許可。對

以各種名義變相設立的行政許可一律予以清理，並對相關責任人嚴肅問責。

三是依法依規加強監管。對列入清單事項逐項明確監管主體、重點環節、監管規則和標準等

。對直接涉及公共安全、公眾健康以及潛在風險大的領域實行重點監管。

四是提升服務效能。在實施行政許可中，推行告知承諾、集成服務、一網通辦等方式，為企

業和群眾辦事提供更多便利。

