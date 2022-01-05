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05/01/2022 09:20

【新冠肺炎】全國昨本土確診增４１宗，河南２宗無症狀轉為確診

　　《經濟通通訊社５日專訊》國家衛健委公布，１月５日，全國確診者新增確診９１宗新型冠
狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例５０宗，含３宗由無症狀感染者轉為確診病例（廣東２宗，
廣西１宗）；本土病例４１宗（陝西３５宗均在西安市；河南４宗，其中許昌市２宗、鄭州市１
宗、周口市１宗；浙江２宗均在寧波市），含２宗由無症狀感染者轉為確診病例均在河南。無新
增死亡或疑似病例；新增治癒出院５６宗。此外，新增無症狀感染７１宗，２２宗為本地個案；
當日解除醫學觀察２２宗（境外輸入２１宗）；尚在醫學觀察的無症狀感染者６３２宗（境外輸
入５６５宗）。

＊全民檢測流量過大，西安一碼通再死機＊

　　陝西省西安市疫情持續，２０２２年１月４日９時西安開啟新一輪核酸篩查，有市民反映「
西安市民一碼通」再次故障。
　　「西安一碼通」的話題４日上午衝上熱搜第一，不少西安網友透露，「西安一碼通」系統再
次崩潰。陝西省政府門戶網站官方微博「陝西發布」稱，正在搶修，一旦恢復第一時間通知。「
陝西發布」通知，全市核酸檢測應急平台因當前流量過大，網絡目前繁忙無法登陸，正在搶修。
　　境外輸入現有確診病例９２１宗（其中重症病例３例），現有疑似病例宗。累計確診病例
１１３７６宗，累計治愈出院病例１０４５５宗，無死亡病例。
　　截至１月４日，全國現有確診病例３２９１宗（其中重症病例３１宗），累計治愈出院病例
９５００５宗，累計死亡病例４６３宗，累計報告確診病例１０２９３２宗，現有疑似病例１宗

　　累計收到港澳台地區通報確診病例２９８９８宗。其中，香港特別行政區１２６９０宗（出
院１２２２８宗，死亡２１３宗），澳門特別行政區７９宗（出院７７宗），台灣地區
１７１２９宗（出院１３７４２宗，死亡８５０宗）。（ｃａ）
　

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