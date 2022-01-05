【內房困局】內媒：上海世茂建設提前償還一筆供應鏈ＡＢＳ本息

《經濟通通訊社５日專訊》據內媒《財聯社》從知情人士處獲悉，上海世茂建設有限公司已
提前將一筆供應鏈ＡＢＳ的本息劃入償債專戶。該供應鏈ＡＢＳ為平安匯通－璀璨供應鏈金融
１６號資產支持專項計劃，發行規模為１１﹒６億元人民幣，到期日為２０２２年１月１４日。
（ｗｌ）
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