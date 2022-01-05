【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升２５點子，報６﹒３７２０

《經濟通通訊社５日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開２５點子，報

６﹒３７２０，上個交易日即期匯率收盤報６﹒３７４５。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３７７９，較上個交易日升１５點子，止

步連連貶，暫時脫離逾一個月低位，上個交易日報６﹒３７９４。

高盛表示，只要美國聯儲局加息維持循序漸進，美元年內將溫和下滑，即使中國經常帳順差

縮小，人民幣仍可能升值，不過步伐會放緩。（ｊｔ）

