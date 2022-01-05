【恒大困局】據報許家印急售家人自住穗豪宅，叫價８０００萬人幣

《經濟通通訊社５日專訊》據《中國基金報》報道，恒大（０３３３３）主席許家印正在通
過房產中介，出售其於廣州珠江新城金碧華府的２５樓複式豪宅，面積７５３平方米，售價
８０００萬元（人民幣．下同），不但較該盤市場價１﹒１億元打了七三折，還附送超過
１０００萬元的豪華裝修，一次性付款優先，據報這套豪宅本來是許家印家人的自住單位。
（ｅｙ）
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