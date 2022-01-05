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即市新聞

05/01/2022 14:13

【聚焦人幣】平安證券：中美利差趨向警戒水平，即期升值驅動減弱

　　《經濟通通訊社５日專訊》平安證券首席經濟學家鐘正生在最新年度展望中預計，２０２２
年人民幣匯率可能成為中美貨幣政策「鬆緊差」的平衡器，為釋放國內貨幣政策空間，可能允許
人民幣匯率在貶值方向釋放更大彈性。報告指，目前聯邦基金期貨已隱含了美聯儲２０２２年加
息三次的預期。預計２０２２年中國有１－１﹒５個百分點的降準空間、經濟壓力加大情況下還
有１０－１５ｂｐ的降息空間，從而中美利差將向８０ｂｐ的警戒水平運行，給人民幣匯率帶來
貶值壓力。
　　他預計，２０２２年中國服務貿易逆差很難大幅地重新擴大，貨物貿易順差回落的過程將是
漸進的，從而經常帳戶順差在高位仍可受到一定支撐；另外直接投資的高額順差可能隨著中國經
濟的常態化放緩而趨於回落，證券投資差額在中美利差收窄的情況下也有一定下行壓力，但二者
仍然受到中國擴大對外開放的政策支持。
　　他並提到，隨著市場供求對人民幣匯率的升值驅動減弱，人民幣匯率與美元指數之間可能重
新趨於掛勾。若後續國際收支的支持弱化，美元兌人民幣匯率ＣＮＹ＝ＣＦＸＳ有可能向６﹒６
－７區間回歸。（ｗｌ）

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