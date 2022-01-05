【大國博弈】立陶宛總統「認錯」後，中國籲採取行動糾正錯誤行徑

《經濟通通訊社５日專訊》東歐國家立陶宛因允許台灣在該國設立以「台灣」為名的代表處

，遭受來自大陸的政治與經濟脅迫。立陶宛總統瑙塞達承認，容許以「台灣」名義在首都維爾紐

斯設立代表處是一個錯誤。瑙塞達解釋，錯誤並非設立代表處，而是在於名稱，事前並無與他協

調，令辦事處的名稱成為關鍵因素及導火線，對與大陸的關係產生非常強烈的影響，必須處理後

果。在北京，外交部發言人汪文斌回應稱，認識到錯誤是正確的，但更重要的是採取行動，糾正

製造「一中一台」的錯誤行徑，回到一個中國原則上來。

汪文斌指出，中立關係受挫的是非曲直十分清楚，為自己的錯誤行為開脫，無助於問題的解

決，也無助於中立關係的改善。汪文斌最後強調，中方正告台灣當局，謀求「台獨」分裂行徑，

必將以失敗而告終。



＊面對中國經濟施壓，歐盟國家態度分化＊



據外媒報道，立陶宛受到中國經濟施壓的事件，引發歐盟內部分歧。雖然歐盟方面曾表示，

已向立陶宛提供全力支持，美國也多次表示聲援立陶宛；但另一邊廂，一些較大歐盟成員國，包

括與中國有深厚經濟關係的法國和德國，一直避免與華緊張關係升級。各國態度的分歧，令人次

質疑歐盟是否有能力保護其巨大市場，免受中國壓力影響。

歐盟曾警告，或把中立爭端交給世貿（ＷＴＯ），但ＷＴＯ的任何行動或需數年時間。

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