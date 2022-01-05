【債務風險】中國華融時隔九月復牌股價腰斬，公司強化主業競爭力

《經濟通通訊社５日專訊》經歷長達九個月停牌後，內地四大資管公司之一的中國華融

（０２７９９）今早復牌，盤中一度暴跌５５％至０﹒４６港元，為其２０１５年１０月上市以

來新低；最終收報０﹒５２港元，全日挫４９％。華融此前公布完成引入戰投增資，發行價格為

每股１﹒０２元（人民幣．下同）。在華融看來，二級市場股價取決於多方面因素，目前其首要

任務是努力做好經營、提升業績。

該公司今日在北京召開新聞發布會，董事長辦公室負責人表示，華融本次引戰增資，增發後

的每股淨資產將由０﹒４６元提高至０﹒７５元，增幅逾６０％。從股價看，停牌前公司股價為

１﹒０２港元，按照本次發行價格計算，溢價超過２０％，維護了全體投資者特別是中小投資者

利益。從估值看，近段時間金融機構的估值是偏低的，甚至低於淨資產，而本次公司實現溢價發

行，估值較復牌前將有較大改善，有利於提升公司投資價值。



＊剝離非核心主業進程仍在有序推進中＊



華融業務管理部負責人在發布會上介紹，２０２１年公司市場佔有率仍然保持行業領先，參

與不良資產批量收購的力度不減；在破產重整、國企主輔剝離、大型實體企業紓困、法拍資產、

違約債券收購、上市公司紓困等領域挖掘業務機會，相關領域的項目規模穩步增加。

華融副總裁徐勇力表示，引戰增資完成後，今年將增強「問題資產處置」、「問題項目盤活

」、「問題企業重組」、「危機機構救助」四大業務功能，進一步強化主業核心競爭力。

去年９月以來，華融開啟剝離非核心主業進程，先後轉讓華融證券、華融交易中心、華融金

融租賃、華融湘江銀行及華融消費金融公司股權。據徐勇力介紹，公司其他金融牌照類子公司的

股權轉讓工作目前也正穩妥有序推進中。（ｗｌ）

