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05/01/2022 16:01

【數字人幣】今日起北京、上海等試點地區可使用數字人幣支付外賣

　　《經濟通通訊社５日專訊》據內媒報道，繼數字人民幣Ａｐｐ試點版正式上架各大應用市場
後，有美團（０３６９０）相關人士透露，目前北京、上海、深圳等多個數字人民幣試點城市的
外賣平台已經可以選擇通過數字人民幣支付。
　　業內人士指出，數字人民幣Ａｐｐ的正式上線，標誌著數字人民幣探索已進入全量測試階段
，隨著愈來愈多像外賣這樣的超高頻民生應用場景接入，數字人民幣的應用生態、交易規模有望
在這一階段得到極大提升。（ｄｗ）

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