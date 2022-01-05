【ＦＯＣＵＳ】加持光環變減持魔咒，騰訊套現為逆風綢繆？

【ＦＯＣＵＳ】好心分手，股價遭殃，下一個輪到誰？繼聖誕節前大手派息式減持京東
（０９６１８）後，中國互聯網股「一哥」騰訊（００７００）周二（４日）晚再宣布，減持新
加坡互聯網新秀
Ｓｅａ（冬海集團）２﹒６％股權。減持消息拖累Ｓｅａ在美股價一夜急瀉１１％，騰訊急於套
現（預計至少２８億美元）背後是否有說不出的苦衷？
＊概念股股價齊作鳥獸散＊
有「東南亞騰訊」之稱的Ｓｅａ，旗下遊戲業務Ｇａｒｅｎａ最新季度活躍用戶
（ＱＡＵ）高達７﹒２９億，電商業務Ｓｈｏｐｅｅ位居去年全球電商ＡＰＰｓ下載量之首，數
字支付業務ＳｅａＭｏｎｅｙ最新一季處理支付額按年增１１１％至近５０億美元－－蒸蒸日上
似遠未見頂，惟騰訊選擇此時激流勇退，擬將所持投票權降至１０％以下，拖累Ｓｅａ股價失守
２００美元大關，過往籠罩於加持光環之下的一眾「騰訊概念股」齊作鳥獸散。
拼多多、Ｂ站、鬥魚、唯品會、蔚來在美股價分別跌１１％、９％、８％、４％、５％，上
月遭變相減持１４﹒７％的京東及市場押注或是下個減持對象的美團（０３６９０），在港股價
今早雙雙創月低，騰訊自身半日則收跌３﹒５％。
儘管新聞稿寫得無懈可擊，將減持稱為「釋放投資部分價值」、「提供資源以支持其他投資
及社會責任項目」，但背後到底有何玄機？
＊留意「社會責任項目」＊
自第三季淨利潤增幅錄得１０年來首次按年下跌起，騰訊等互聯網大廠「過冬」之聲不絕於
耳，最新的「一葉知秋」是快手調整員工福利，取消免費早午餐及下午茶；字節跳動在歐洲推出
電商Ｆａｎｎｏ，悄悄賣起平貨；百度、愛奇藝、蘑菇街等紛紛被曝裁員。
去年股價挫逾兩成、仍穩居中國股市市值頭把交椅的騰訊（不計台積電），進入２０２２年
，遊戲、網絡廣告、商業支付等業務面臨的逆風不減，其中，由人行數字貨幣研究所開發的數字
人民幣ＡＰＰ（試點版）周二（４日）在安卓、蘋果應用商店上架，未來勢衝擊騰訊明星產品「
微信支付」。
此外，由北京大學互聯網發展研究中心領銜發布的首份《中國大安全感知報告（２０２１）
》，大吹「數字安全」風，指多達６成公眾認為個人數字信息有被洩露風險、７成公眾感到算法
「算計」自己，加上九大國企被指禁用微信，此王牌應用未來會否遭拆分或如螞蟻消費金融引入
國資，可謂一切皆有可能。
騰訊新聞稿看似輕描淡寫的「社會責任項目」，背後擔負多少對社會「負責任」的數字化轉
型投名狀，是一杯待飲的苦酒還是一扇新的大門，揭盅時間正加速倒數中。
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