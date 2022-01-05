【重拳監管】市監總局：Ｂ站未依法申報經營者集中案罰款５０萬元

《經濟通通訊社５日專訊》國家市場監管總局強化反壟斷執法，今日連發１３份行政處罰決
定書，涉及騰訊、阿里、京東、嗶哩嗶哩等。其中包括嗶哩嗶哩（０９６２６）收購ＶＥＲＳＡ
Ｉｎｃ﹒ 股權未依法申報違法實施經營者集中案，決定給予嗶哩嗶哩５０萬元人民幣罰款的
行政處罰。（ｃａ）
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