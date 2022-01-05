【重拳監管】因未有依法申報，阿里遭市監總局罰共１００萬人幣

《經濟通通訊社５日專訊》國家市場監管總局對阿里巴巴集團（０９９８８）旗下，杭州阿

里創業投資有限公司、鄭州市訊捷貿易有限公司、貴陽廣電傳媒集團有限公司，收購貴州泛亞信

通網絡科技有限公司股權未依法申報違法實施經營者集中案作出行政處罰決定，分別給予阿里創

投、鄭州訊捷、貴陽廣電各５０萬元（人民幣．下同）罰款。

據決定書顯示，上述公司在２０１５年６月１５日簽署《增資協議》，鄭州訊捷、阿里創投

、貴陽廣電以認購增資方式分別取得泛亞信通４１﹒６７％、２５％、２５％股權。２０１５年

７月２４日，泛亞信通完成股權變更登記手續。

另外，市場監管總局對阿里巴巴網絡技術有限公司與貴陽星力百貨集團有限公司設立合營企

業未依法申報違法實施經營者集中案作出行政處罰決定，分別給予阿里巴巴及貴陽星力各５０萬

元罰款。

據報阿里網絡與貴陽星力在２０１８年２月９日簽署協議，設立貴州星盒縱橫網絡科技有限

公司，在貴陽市從事盒馬鮮生門店運營的超市業務。阿里網絡、貴陽星力分別持有合營企業各

５０％的股權，實施共同控制。２０１８年３月２０日，合營企業設立並取得營業執照。

（ｃａ）

