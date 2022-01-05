【重拳監管】網信辦：應用程序提供者不得從事危害國家安全

《經濟通通訊社５日專訊》國家網信辦網站今日公布，國家互聯網信息辦公室對２０１６年

８月１日正式施行的《移動互聯網應用程序信息服務管理規定》進行修訂，現向社會公開徵求意

見。

意見提到，開展應用程序數據處理活動，應當履行數據安全保護義務，建立健全全流程數據

安全管理制度，採取保障數據安全技術措施和其他安全措施，加強風險監測，不得危害國家安全

、公共利益，不得損害個人、組織的合法權益。

同時，應用程序分發平台應當建立應用程序監測評估機制，提升技術能力和管理效能，堅決

打擊網絡黑灰產，防範下載量、評價指標等數據造假行為，不得以虛構下載量、編造評價等方式

進行虛假宣傳。



＊不得向未成年用戶提供誘導其沉迷的相關產品和服務＊



新規擬明確，應用程序提供者應當規範經營管理行為，不得通過虛假宣傳、捆綁下載等行為

，或者利用違法和不良信息誘導用戶下載，不得通過機器或人工方式刷榜、刷量、控評，營造虛

假流量。

應用程序提供者應當堅持最有利於未成年人的原則，關注未成年人健康成長，履行未成年人

網絡保護各項義務，嚴格落實未成年用戶帳號實名註冊和登錄要求，不得以任何形式向未成年用

戶提供誘導其沉迷的相關產品和服務。（ｃａ）

