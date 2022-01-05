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即市新聞

05/01/2022 09:12

《投資智慧－鄧聲興》電動車前景佳，比亞迪（１２１１）看高一線

　　《投資智慧》隨著「碳達峰」「碳中和」仍是國策大方向，科網巨企亦有意在新能源車市場
分一杯羹，使得電動車板塊中長線前景仍然亮麗。預計電動車行業的需求將依然保持穩健增長，
新能源滲透率快速提升、智能化加速推進，擁有自主品牌的電動車股值得高看一線。
　
　　首要看好自主龍頭品牌比亞迪（０１２１１）。集團日前公布其２０２１年１２月份汽車產
銷量數據。１２月汽車產量共計９７２７４輛，按年增加７１﹒９７％。其中新能源汽車產量
９２０３０輛，較去年同期相比升２１８﹒６４％；乘用車產量為９﹒０９萬輛，按年升
２﹒２９倍；當中純電動車產量為４﹒６６萬輛，按年升１﹒３９倍；插電式混合動力車產量為
４﹒４３萬輛，按年升４﹒４７倍。２０２１年累計生產６０﹒７萬輛，按年同比升
２１９﹒７６％。月內，汽車銷量共計９９１１２輛，按年增加７５﹒９７％。其中新能源汽車
銷量９３９４５輛，按年增加２﹒２６倍。全年累計汽車銷量７４﹒０１萬輛，按年增加
７３﹒３４％；新能源汽車全年銷量６０﹒３８萬輛，按年升２﹒１８倍。此外，集團２０２１
年１２月新能源汽車動力電池及儲能電池裝機總量約為５﹒０４９ＧＷｈ，２０２１年累計裝機
總量約為３７﹒９２１ＧＷｈ。產銷數字均十分亮眼，可看出集團新能源汽車訂單需求繼續強勁
，保持持續增長勢頭。
　
　　在新的一年裏，隨著晶片短缺影響逐步減弱，而政策依舊強力支持，相信新能源汽車市場將
繼續維持其高景氣度，繼續保持快速穩定的增長。《意博資本亞洲有限公司執行合夥人　鄧聲興
》（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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