《拆局麒想－林嘉麒》騰訊連番減持投資，有助實現自身價值

《拆局麒想》騰訊（００７００）繼早前以「派息」方法減持京東集團（０９６１８）後，

再宣布減持有東南亞小騰訊之稱Ｓｅａ的２﹒６％股權，股權價值約３２億美元。股東「減持」

的最常見的原因是其投資估值高或「等錢使」，不過以京東為例，一定不是估值高，何況騰訊現

金充足。筆者一直都猜測背後原因，而在短期內減持Ｓｅａ，箇中原因值得去推敲。



首先，Ｓｅａ全球業務近年顯著增長及擴張，騰訊今次減持後，會將其持有的超級投票權Ｂ

類股份轉換為Ａ類股份，並將隨之而終止其與Ｓｅａ Ｌｉｍｉｔｅｄ創始人訂立的表決權委託

協議。意即，退出持有的經營權。有前景的投資為何要退出？去年最後一日，市場監管總局對騰

訊三項收購作出行政處罰，包括收購ＩｎｇａｇｅＡｐｐ Ｇｌｏｂａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ股權

未依法申報違法實施經營者集中案；收購北京有狐科技發展有限公司股權未依法申報違法實施經

營者集中案；收購北京明略軟件系統有限公司股權未依法申報違法實施經營者集中案。明顯地，

騰訊在過去收購曾出現多次被認為是犯法的行為，而早前國家互聯網信息辦公室發布予《移動互

聯網應用程序信息服務管理規定（徵求意見稿）》提到，開展應用程序數據處理活動，應當履行

數據安全保護義務，建立健全全流程數據安全管理制度，採取保障數據安全技術措施和其他安全

措施，加強風險監測，不得危害國家安全、公共利益，不得損害個人、組織的合法權益。騰訊以

前做的好事，開始被抽查。



根據騰訊內部數據顯示，截至２０２０年底，騰訊持有近１２００家公司的股份其中，約有

１００家是上市公司，其餘是私人持股。假如每單交易也有問題，涉及不單止是罰款的金額，甚

至是由於壟斷問題要勒令整改，或者是強逼於指定時間沽出股權等，騰訊應該甚多煩惱。以近期

騰訊宣布以中期派息的方式，將所持有約４﹒６億股京東股權發放給股東一事為例。假如騰訊可

一筆過賣給單一或多位投資者，其價值一定會比派息減持為高。現況似乎是，騰訊要沽，卻無人

問津，可想科技股在大戶的價值剩餘多少。如果有心儀買家，早賣有著數。



騰訊現時持有的香港上市公司股份中，美團（０３６９０）和快手（０１０２４）被認為是

持減的風險最大。一、兩隻股份騰訊皆持股約１７％，與京東相若；二、作為恒指及恒生科指成

分股有大手減持空間，亦與京東同為科技巨企；三、美團和快手，尤其是美團在行業市佔率高，

為免有壟斷市場之疑，騰訊理應早日清貨。以持股比例排名，包括閱文（００７７２）（持股

５７﹒６３％）、易鑫（０２８５８）（持股５３﹒９７％）、同程（００７８０）（持股

２１﹒６１％）、恒騰（００１３６）（持股１９﹒７％）、創夢（０１１１９）（持股

１７﹒９６％）、祖龍娛樂（０９９９０）（持股１６﹒８８％）、華誼騰訊娛樂

（００４１９）（持股１５﹒６８％）、飛魚（０１０２２）（持股１５﹒２４％）、嗶哩嗶哩

（０９６２６）（持股１１﹒４９％）及京東集團（０９６１８）（持股２﹒３％）。既然一不

離二，二不離三，這批股份在短期內被騰訊沽出機會可不小。



從好方面看，減持可減低政策風險的同時，亦可實現騰訊價值。在出售這些股權之前，騰訊

不會真正實現這些收益。騰訊遵循香港會計規則，利潤表中不會計入其主要投資價值的波動。由

於騰訊的投資，大多是私人持股初創企業的少數股權，就算這些初創企業成功上市，以往騰訊仍

會持有股份一段相當長時間。內部數據顯示，截至２０２０年底，騰訊持有的上市公司股份（不

包括合併子公司騰訊音樂娛樂集團和閱文集團）價值約１﹒２萬億元人民幣，較上一年同期的

４２００億元人民幣（約合６４０億美元）增加一倍多。既然是「天意」要騰訊減持，是實現整

體真正的實在價值的機會，騰訊某程度上，基本面在改善中，不過可憐的是其投資公司吧。

《新城晉峰資產管理董事 林嘉麒》



＊筆者並未持有以上股份



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