【新冠肺炎】銅鑼灣兩樓宇圍封強檢，無發現確診個案　　

《經濟通通訊社５日專訊》衞生防護中心調查確診國泰（００２９３）空姐的一名６２歲確

診家人後，追縱到兩宗相關初步陽性個案，其中一人是朋友，另一人是朋友的外傭，兩人可能帶

有Ｏｍｉｃｒｏｎ變異病毒株。政府昨晚分別把兩宗個案居住的銅鑼灣京士頓街東寧大廈及高士

威道高威樓列為「受限區域」，區域內人士須接受強制檢測，強檢工作今早完成，無發現確診個

案。

被列為「受限區域」的銅鑼灣京士頓街東寧大廈早上完成強檢行動，約１５０名居民接受檢

測，沒有發現陽性個案。政府派員到訪約５５戶，當中約１０戶沒人應門，當局會採取措施跟進

。另約１２０名高威樓居民接受強檢受檢測，亦無發現陽性個案，當中約６０戶沒人應門，當局

會採取措施跟進。

住在高威樓的４８歲家庭主婦，曾與６２歲患者及另外約２０名友人在上月３１日在維園和

銅鑼灣社區中心跳舞。她曾在內地接種兩劑國藥（０１０９９）疫苗，本月２日出現病徵。

另一宗個案的４３歲外傭住在東寧大廈，６２歲女患者曾於上月３０日到訪。外傭本月２日

出現病徵，曾接種兩劑復必泰疫苗。而外傭出現病徵後，本月４日被僱主安排搬到北角英皇道利

都樓一間外傭宿舍，同日被送院。（ｃｌ）

