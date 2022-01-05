【新冠肺炎】本港昨增３９宗確診，再多１２宗Ｏｍｉｃｒｏｎ個案

《經濟通通訊社５日專訊》衞生署衞生防護中心昨（４日）公布，新增３９宗新冠肺炎確診

個案，３６宗屬輸入個案、３宗與輸入個案與之前個案有關。其中又一城望月樓群組再多一名食

客確診，患者為居於大圍恒峰花園二座的６６歲退休婦人，當局下午公布另一居於馬鞍山患者的

１３歲女兒也初步確診；餘下兩宗關連個案為確診２８歲國泰（００２９３）空姐的兩名同住家

人，除了３５歲男家人，另一為６２歲女家人，他們均無涉及望月樓。本港至今累計確診個案

１２６９０宗，涉及Ｏｍｉｃｒｏｎ的個案則合計１１４宗。初步確診少於５０宗。

新增個案包括３６宗輸入個案及３宗與輸入個案有流行病學關連的個案。３４宗涉及變異病

毒株的感染，餘下５宗的變異病毒株檢測結果待定。個案涉及１６男２３女，年齡介乎１３至

６６歲。



＊新增Ｏｍｉｃｒｏｎ個案中，９人在採樣中心驗出＊



此外，根據公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序分析結果，確認早前公布的個案１２６２０

至１２６２９、１２６７３及１２７０８均帶有需要關注的變異病毒株Ｏｍｉｃｒｏｎ。這些個

案涉及八男四女，年齡介乎１至６１歲，９人於抵港時在臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測

呈陽性，３人於檢疫期間檢測結果呈陽性。

過去１４天（２０２１年１２月２１日至２０２２年１月３日）累計報告１８８宗新型冠狀

病毒的陽性檢測個案。６宗為與輸入個案有流行病學關連或可能與輸入有關的個案，其餘均為輸

入個案。（ｃｌ）

