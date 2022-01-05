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05/01/2022 15:16

【新冠肺炎】傳晚市堂食提早至６時結束，周五起關閉特定處所

　　《經濟通通訊社５日專訊》行政長官林鄭月娥下午３時半舉行記者會，料將公布收緊防疫措
施。消息指，食肆將縮短堂食時間，晚市會提早至６時結束，而公海遊亦要暫停。政府將於本周
五（７日）起關閉特定處所。
　　雖然政府下月２４日才擴大「疫苗氣泡」，但有消息指，政府將於本周五（７日）起關閉特
定處所，而原定今晚於旺角大球場舉行的香港足球總會菁英盃亦需要取消。（ｃｌ）

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