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05/01/2022 17:08

【新冠肺炎】本港新增３８宗確診，其中３４宗屬輸入個案

　　《經濟通通訊社５日專訊》本港今日新增３８宗新冠肺炎確診個案，涉及１３男２５女，其
中３４宗屬輸入個案，有３人為抵港機組人員，另有１４人為菲律賓出發，餘下４宗屬源頭不明
或輸入相關病例。新增個案中，３１人驗出Ｎ５０１Ｙ及Ｔ４７８Ｋ變種病毒，即可能屬
Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒個案；兩人驗出帶Ｎ５０１Ｙ變種病毒。另有約２０多宗初步陽性個案
。（ｈｙ）

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