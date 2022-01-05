正榮地產（０６１５８）贖回優先永續資本證券，未還本金２億美元

《經濟通通訊社５日專訊》正榮地產（０６１５８）公布，有關發行的優先永續資本證券將

作贖回，目前尚未償還本金額為２億美元。

該集團指，根據與花旗國際作為受託人，就證券所訂的信託契據相關條款，已告知受託人及

證券持有人，將於３月５日悉數贖回所有發行在外的證券，贖回金額為證券的尚未償還本金額另

加累計至指定贖回日期止的任何分派。於贖回事項後，證券將予註銷，而該集團將申請證券撤銷

上市。（ｗｈ）

