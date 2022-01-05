《神州民企》汽車之家（０２５１８）斥４億人幣認購基金權益

《經濟通通訊社５日專訊》汽車之家－Ｓ（０２５１８）公布，昨日與平安資本作為基金管

理人訂立一份有限合夥權益認繳協議、一份有限合夥協議及若干其他補充文件，該集團認購基金

管理人管理的股權投資基金價值為４億元人民幣的有限合夥權益。

該集團指，認購費用將根據基金管理人付款通知時間表支付。該基金為期６年，可由基金管

理人延期，惟有關延期倘發生不得超過兩年。（ｗｈ）

