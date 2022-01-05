【北水炒Ｄ乜】淨買入３億人幣，買中藥沽藥明

《經濟通通訊社５日專訊》昨日（４日）周二（４日）恒指高開１２５點，報２３４００點

。最高升１６４點報２３４３９點，最低跌１２７點報２３１４６點。恒指收報２３２８９點，

升１５點或０﹒０６％。

按額度計算，北水全日淨買入３億元人民幣，增加５７﹒８％。北水淨買入最多的個股依次

是中國中藥（００５７０）、美團（０３６９０）、中國海洋石油（００８８３）；淨賣出最多

的依次是藥明生物（０２２６９）、騰訊控股（００７００）、華潤電力（００８３６）。

主板成交１１８３﹒１３億元增加６９﹒１％。其中港股通成交３６８﹒６億元，佔總成交

３１﹒２％。

中醫藥管理局刊登《關於醫保支持中醫藥傳承創新發展的指導意見》，提出將符合條件的中

藥飲片、中成藥、醫療機構中藥製劑等納入醫保藥品目錄；將經國家談判納入醫保目錄的中成藥

配備及使用納入監測評估，充分利用「雙通道」藥品管理機制，將參保患者用藥的渠道拓展到定

點零售藥店，保障參保群眾用藥需求，亦加大對中醫特色優勢醫療服務項目的傾斜力度。中國中

藥跌４﹒６５％報５﹒９４元，北水淨買入３﹒９億元。

另外，美團跌１﹒７％報２１９﹒６元，北水淨買入２﹒６億元；中國海洋石油升

１﹒３６％報８﹒２元，北水淨買入１﹒６億元。

藥明生物跌４﹒９９％報８２﹒８５元，北水淨賣出７億元；騰訊控股跌０﹒８４％報

４５０元，北水淨賣出４﹒８億元；華潤電力跌１１﹒６６％報２４﹒２５元，北水淨賣出

４﹒７億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中國中藥 （００５７０） ３﹒９１

美團 （０３６９０） ２﹒５７

中國海洋石油 （００８８３） １﹒５８

李寧 （０２３３１） ０﹒８７

華潤啤酒 （００２９１） ０﹒８５

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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藥明生物 （０２２６９） －６﹒９８

騰訊控股 （００７００） －４﹒８１

華潤電力 （００８３６） －４﹒７０

思摩爾國際 （０６９６９） －３﹒９７

安踏體育 （０２０２０） －１﹒６６

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