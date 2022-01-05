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即市新聞

05/01/2022 19:02

《日入而息》周五起食肆晚上６時後禁堂食，周六起禁８國客機抵港

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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林鄭稱周五起計１４天禁所有大型活動，包括單車節；周五起食肆晚上６時後禁堂食，關閉酒吧
健身室；周六凌晨起禁止英國菲律賓等８個國家航班抵港；暫不實施公務員在家工作，學校暫不
會停面授課；若本港無出現感染或源頭不明個案就有條件通關　　　　　　　　　　　　　　　
本港新增３８宗確診，其中３４宗屬輸入個案；屯門測量師疑途經維園遭空姐母親遠距離傳染　
中海油（００８８３）終止美國存托股份計劃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
內媒表示恒大已就海花島項目拆除申請行政複議；據報許家印急售家人自住穗豪宅，叫價８００
０萬元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港１２月ＰＭＩ跌至５０﹒８，增長率回落至兩個月低位　　　　　　　　　　　　　　　　
市監總局表示Ｂ站未依法申報經營者集中案罰款５０萬元；京東設合營企業未依法申報，罰款５
０萬元；市監總局祭出逾十封處罰決定，騰訊佔最多罰４５０萬　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《即日市況》
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　　恒指低收３８２點報２２９０７，科指跌２５８點報５３２３
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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Ａ場新年開局兩連挫，滬指跌１％，創業板兩日瀉半成　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》
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　　美元兌日圓或仍會逐步上試１１８　　　　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒１３０９╱１３，日圓最新報１１５﹒７５╱７６
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
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大發地產（０６１１１）中期息５﹒８仙延至４月６日派發　　　　　　　　　　　　　　　　
中梁控股（０２７７２）料２０２１年中期股息延至８月３１日派付　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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環球信貸（０１６６９）授出２４個月的有抵押貸款１３００萬元　　　　　　　　　　　　　
盛業資本（０６０６９）與無錫交通集團訂立合作協議及擔保協議　　　　　　　　　　　　　
大發（０６１１１）附屬近２億元人民幣售成都物業權益，料蝕７８４０萬　　　　　　　　　
百濟神州（０６１６０）授出４５６４股美國存託股份購股權　　　　　　　　　　　　　　　
楊傑稱信息服務藍海廣闊，中移動（００９４１）具長期投資價值　　　　　　　　　　　　　
優派能源（００３０７）上巿地位今早起取消　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
匯控（００００５）倫敦再回購約４﹒９萬股，總值近２３９萬元　　　　　　　　　　　　　
聯洋智能（０１５６１）未能完成收購內地土塊使用權，賣方違約　　　　　　　　　　　　　
康方生物（０９９２６）非小細胞肺癌聯合療法獲批臨床研究　　　　　　　　　　　　　　　
中國平安（０２３１８）累斥３９億元人民幣回購Ａ股，佔０﹒４３％股權　　　　　　　　　
長和（００００１）完成合併印尼電訊業務，預計年收益約３０億美元　　　　　　　　　　　
信達生物（０１８０１）澄清業務運營正常，冀兩年內逾１０款產品獲批　　　　　　　　　　
大森控股集團（０１５８０）附屬建議終止與借款人和貸款人的抵押安排　　　　　　　　　　
據報阿里巴巴（０９９８８）副總裁、達摩院自動駕駛實驗室負責人王剛離職　　　　　　　　
樂風集團委任梁鎮峰為投資管理總監　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
冠城鐘錶珠寶（００２５６）商建光辭任行政總裁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中海油（００８８３）終止美國存托股份計劃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳能鏈尋求今年香港上市集資最多３１﹒２億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
依波路（０１８５６）商建光已辭任董事會主席及執行董事　　　　　　　　　　　　　　　　
日清食品（０１４７５）３月起調整主要即食麵產品於內地的出廠價格　　　　　　　　　　　
漢港控股（０１６６３）主席汪林冰於昨日及今日共增持約１８３﹒８萬股　　　　　　　　　
碧桂園（０２００７）去年合同銷售?額按年跌２％至５５８０億元人民幣　　　　　　　　　
聯交所表示譴責環能國際（０１１０２）及兩名董事涉違反公告規定　　　　　　　　　　　　
金地商置（００５３５）去年合約銷售總額按年升４﹒４％至７８４﹒５億元人民幣　　　　　
麗豐控股（０１１２５）公眾持股量２４﹒７７％仍低於最低規定　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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康寧醫院（０２１２０）去年度門診均次總開支按年跌９﹒５％　　　　　　　　　　　　　　
北京建設（００９２５）賣方申請暫停公開掛牌至本月１９日　　　　　　　　　　　　　　　
華融（０２７９９）高度重視股價表現，首任務是持續提高經營能力　　　　　　　　　　　　
上海電氣（０２７２７）擬最少６８０３萬元人民幣售投資　　　　　　　　　　　　　　　　
時代電氣（０３８９８）下半年累獲補助３﹒４億元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　
復星醫藥（０２１９６）委兩副董事長，昨起生效　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
新華文軒（００８１１）控股股東累增４％股權　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中集安瑞科（０３８９９）旗下中集氫能成功交付北京冬奧全集成加氫站設備　　　　　　　　
中國華融（０２７９９）時隔九月復牌股價腰斬，公司強化主業競爭力　　　　　　　　　　　
復旦張江（０１３４９）斥共３﹒４億元人民幣閑置資金認購平安銀行結構性存款產品　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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閱文（００７７２）基於騰訊雲發行中國首個網文數字藏品ＮＦＴ　　　　　　　　　　　　　
中梁控股（０２７７２）去年銷售額１７１８億元人民幣，同比升２％　　　　　　　　　　　
花樣年控股（０１７７７）去年銷售額按年跌５％至４６５﹒９億人幣　　　　　　　　　　　
微博（０９８９８）已清理４０萬個低俗名稱帳號，處置５０萬個惡意營銷帳號　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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哈薩克變天政府解散待改組，中國使館未表態　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
前海金控近１３億元掛牌轉讓匯豐前海證券３９％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
習近平簽署中央軍委１號命令，發布開訓動員令　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
銀保監表示銀行保險機構應將信息科技外包及服務商分級　　　　　　　　　　　　　　　　　
北京證監局對安融信用評級公司採取責令改正監管措施　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行開展１００億逆回購操作，淨回籠２０００億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
網信辦發布首批２０家境內金融信息服務機構報備公告　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行孫天琦稱處置高風險機構要做到早發現早處置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
浦東８２個重大項目開工，總投資３１７６億元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　
滬深交易所規範上市公司破產重整，股份鎖定最高三年　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中航泰達４﹒６８億參與北方稀土子公司混改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
交通銀行落地國內首個數字人幣智慧薪酬管理項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
全國期貨市場去年成交量增２２％、成交額增近３３％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報郵儲行旗下中郵理財擬與德銀成立合資理財公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
京東成為央視總台２０２２年春節晚會的獨家合作夥伴　　　　　　　　　　　　　　　　　　
今日起北京、上海等試點地區可使用數字人幣支付外賣　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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台股破頂後回落，收跌０﹒１％報１８４９９點　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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　　前立場董事吳靄儀入稟要求警方歸還受「法律專業保密權」保
　　障資料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　謝小華本月１７起出任環境局常任秘書長　　　　　　　　　
　　機管局擬發行４筆美元債資助第三條跑道擴建工程　　　　　
　　貿發局表示對區域全面經濟夥伴關係協定感正面，有利產品貿
　　易　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　泰加保險停牌擬退保，保監局指提供３０日按保方案確保的士
　　受保障　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　政府表示去年樓宇買賣合約總值９１７８億元，升４６％　　
　　本港１２月ＰＭＩ跌至５０﹒８，增長率回落至兩個月低位　
　　許正宇冀香港市場可聚焦優質ＳＰＡＣ　　　　　　　　　　
　　深股通額度全日用２５億元，外資連續七日流入；滬股通額度
　　全日用４６億元，陸股通流入３０億元　　　　　　　　　　
　　西半山羅便臣道舊樓月底強拍，底價逾１０億元　　　　　　
　　８３、８４、８７或８８年出生人士本月１９日起可換新身份
　　證　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　《內房困局》　
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　　內媒表示上海世茂建設提前償還一筆供應鏈ＡＢＳ本息　　　
　　多數房企未完成去年業績目標，包括碧桂園等三甲房企　　　
　　廣西玉林加快人口進城：新市民購首套房補貼１萬元　　　　
　　東北省會樓市續現白菜價，新房均價每平米不足一萬　　　　
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　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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　　立陶宛總統「認錯」後，中國籲採取行動糾正錯誤行徑　　　
　　沃爾瑪山姆會員商店高管稱公司並未刻意下架新疆產品　　　
　　謀竊抗癌藥研究成果，美藥廠前華裔研究員認罪　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　《恒大困局》　
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　　「２０恒大０１」申請調整付息日，持有人周五起開會　　　
　　內媒表示恒大已就海花島項目拆除申請行政複議　　　　　　
　　據報許家印急售家人自住穗豪宅，叫價８０００萬元人民幣　
　　約百人恒大廣州辦公室外舉牌抗議：「還我本金」　　　　　
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　　　　　　　　　　　　《重拳監管》　
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　　因未有依法申報，阿里遭市監總局罰共１００萬元人民幣　　
　　多地學科類校外培訓收費標準出爐，降幅至少五成以上　　　
　　市監總局表示Ｂ站未依法申報經營者集中案罰款５０萬元；京
　　東設合營企業未依法申報，罰款５０萬元；市監總局祭出逾十
　　封處罰決定，騰訊佔最多罰４５０萬　　　　　　　　　　　
　　網信辦表示應用程序提供者不得從事危害國家安全　　　　　
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　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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　　本港新增３８宗確診，其中３４宗屬輸入個案　　　　　　　
　　政府周五起安排貨櫃改裝疫苗接種站，為市民打復必泰　　　
　　林鄭稱周五起計１４天禁所有大型活動，包括單車節；周五起
　　食肆晚上６時後禁堂食，關閉酒吧健身室；周六凌晨起禁止英
　　國菲律賓等８個國家航班抵港；暫不實施公務員在家工作，學
　　校暫不會停面授課；若本港無出現感染或源頭不明個案就有條
　　件通關　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　Ｍ＋博物館曾有初步確診者到訪，今閉館一天　　　　　　　
　　全國昨本土確診增４１宗，河南２宗無症狀轉為確診　　　　
　　本港再多５航班被禁飛兩周，涉國泰加航等　　　　　　　　
　　約５３００院友已按院舍主動評估接種計劃打首劑疫苗　　　
　　鄧飛稱疫苗氣泡不會對學界造成影響　　　　　　　　　　　
　　長者安居協會倡每區設兩種疫苗接種中心便利長者打針　　　
　　梁卓偉稱社區已有隱形傳播鏈，應收緊社交距離措施　　　　
　　澳門增第三宗Ｏｍｉｃｒｏｎ個案，英返澳女子中招　　　　
　　百年找換店宣布下周四結業　　　　　　　　　　　　　　　
　　美國９５％個案屬Ｏｍｉｃｒｏｎ變種毒株　　　　　　　　
　　袁國勇稱技術上第五波疫情已現，建議取消高危活動　　　　
　　西安表示病例總量呈現下降趨勢，社會面基本實現清零　　　
　　西安健康碼三周兩故障，大數據局局長被停職　　　　　　　
　　郵輪「海洋光譜號」載密切接觸者，提前今早回程　　　　　
　　銅鑼灣兩樓宇圍封強檢，無發現確診個案　　　　　　　　　
　　馬會表示今晚賽事公眾禁進跑馬地馬場　　　　　　　　　　
　　世邦魏理仕表示港府收緊防疫料對租務市場長遠影響正面　　
　　北大嶼山感染中心負壓系統一度出現問題　　　　　　　　　
　　屯門測量師疑途經維園遭空姐母親遠距離傳染　　　　　　　
　　醫管局已啟動亞博約５００張病床　　　　　　　　　　　　
　　飲食界憂收緊防疫失團年飯春茗生意，料損失８０億元　　　
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