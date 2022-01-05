《出旗制勝－麥穎儀》騰訊減持Ｓｅａ，有份投資的美團挫逾９％

《出旗制勝》港股今早（５日）高開３３點，但隨後受科網股拖累下調頭向下，暫時跌最多

３２７點，低位約２２９６２點。科指跌勢更甚，最多暫時跌４﹒２％。科網股中跌幅較大的有

美團（０３６９０）、嗶哩嗶哩（０９６２６）。

繼京東（０９６１８）被騰訊（００７００）減持後，騰訊再有新動作，減持東南亞科網

Ｓｅａ Ｌｉｍｉｔｅｄ，消息或令市場擔心騰訊會繼續減持其投資。騰訊有份投資的股份今早

急挫，當中美團及嗶哩嗶哩均跌逾９％。美團見３個月低位，１４天相對強弱指數＜３０，呈超

賣水平，暫時最多跌１０﹒８％，報１９５﹒８元。投資者如欲部署短線博反彈，或可留意美團

購１９２８６，行使價２６８﹒８８元，實際槓桿５﹒４倍，引伸波幅５７﹒７％，換股比率

１００兌１，２０２２年５月３０日到期。另外，國家網信辦日前作出多項針對科網企業的反壟

斷處罰決定。投資者如認為美團會受此消息繼續承壓，或想用認沽證輪對手上持倉作對沖部署，

或可留意美團沽１６９４６，行使價１７６﹒７８元，實際槓桿３倍，引伸波幅５９﹒４％，換

股比率１００兌１，２０２２年０６月２９日到期。

嗶哩嗶哩今日再創上市新低，股價逼近３００元低位１４天相對強弱指數＜３０，同屬超賣

水平。投資者如看好，或可留意嗶哩購１８９３１，行使價４８０元，實際槓桿３倍，引伸波幅

７９﹒５％，換股比率５００兌１，２０２２年０９月２９日到期。

藍籌股個別發展。當中中移動（００９４１） Ａ股今日正式於上海證券交易所上市，港股

能逆市造好，今早高開５﹒７％，最多升７﹒３％見５１﹒５元，創６個月高位。中移動最新宣

布，計劃回購不多於１０％港股，可回購港股數目最多為２０﹒４８億股港股，相當於已發行港

股的１０％。投資者如看好後市，或可留意中移購１７６９３，行使價５３﹒９３元，實際槓桿

８﹒６倍，引伸波幅３０﹒４％，換股比率１０兌１，２０２２年５月３０日到期。《花旗上市

結構性產品部副總裁 麥穎儀》



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