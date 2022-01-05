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05/01/2022 16:02

《出旗制勝－麥穎儀》騰訊減持Ｓｅａ，有份投資的美團挫逾９％

　　《出旗制勝》港股今早（５日）高開３３點，但隨後受科網股拖累下調頭向下，暫時跌最多
３２７點，低位約２２９６２點。科指跌勢更甚，最多暫時跌４﹒２％。科網股中跌幅較大的有
美團（０３６９０）、嗶哩嗶哩（０９６２６）。
　　繼京東（０９６１８）被騰訊（００７００）減持後，騰訊再有新動作，減持東南亞科網
Ｓｅａ　Ｌｉｍｉｔｅｄ，消息或令市場擔心騰訊會繼續減持其投資。騰訊有份投資的股份今早
急挫，當中美團及嗶哩嗶哩均跌逾９％。美團見３個月低位，１４天相對強弱指數＜３０，呈超
賣水平，暫時最多跌１０﹒８％，報１９５﹒８元。投資者如欲部署短線博反彈，或可留意美團
購１９２８６，行使價２６８﹒８８元，實際槓桿５﹒４倍，引伸波幅５７﹒７％，換股比率
１００兌１，２０２２年５月３０日到期。另外，國家網信辦日前作出多項針對科網企業的反壟
斷處罰決定。投資者如認為美團會受此消息繼續承壓，或想用認沽證輪對手上持倉作對沖部署，
或可留意美團沽１６９４６，行使價１７６﹒７８元，實際槓桿３倍，引伸波幅５９﹒４％，換
股比率１００兌１，２０２２年０６月２９日到期。
　　嗶哩嗶哩今日再創上市新低，股價逼近３００元低位１４天相對強弱指數＜３０，同屬超賣
水平。投資者如看好，或可留意嗶哩購１８９３１，行使價４８０元，實際槓桿３倍，引伸波幅
７９﹒５％，換股比率５００兌１，２０２２年０９月２９日到期。
　　藍籌股個別發展。當中中移動（００９４１）　Ａ股今日正式於上海證券交易所上市，港股
能逆市造好，今早高開５﹒７％，最多升７﹒３％見５１﹒５元，創６個月高位。中移動最新宣
布，計劃回購不多於１０％港股，可回購港股數目最多為２０﹒４８億股港股，相當於已發行港
股的１０％。投資者如看好後市，或可留意中移購１７６９３，行使價５３﹒９３元，實際槓桿
８﹒６倍，引伸波幅３０﹒４％，換股比率１０兌１，２０２２年５月３０日到期。《花旗上市
結構性產品部副總裁　麥穎儀》
　
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註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

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