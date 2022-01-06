《行內行外－梁崇讓》２０２２年仍是風雲變色的一年

《行內行外》２０１９、２０２０、２０２１年香港市民連續經歷了不愉快的三年，

２０１９年黑暴出現加上疫情，令香港社會不穩定和經濟出現負增長，雖然２０２０年實施了國

安法平息了動亂，可是到了２０２１年，疫情仍是揮之不去，令社會經濟無法好轉。全球國與國

之間的交往、交流和貿易，至今仍是未能完全恢復，香港市民最熱熾期望的是早日與內地通關，

由於種種原因至今還不見曙光，市民只好遙遙無期無奈地等待。



除了疫情，最令香港人關注和擔心的是中國和歐美關係，中美沒有因特朗普卸任，新總統拜

登上任而緩和，反而日趨緊張。近年國際的局勢也是非常不明朗，中東、南海、南亞、俄烏等等

地區都會隨時發生衝突，會否擦槍走火？難料！北韓、伊朗、阿富汗等國家仍是美國的心腹大患

，英國已脫歐、蘇格蘭、魁北克、巴塞隆那會否再次要求獨立？種種不明朗和不穩定因素，都埋

下了令全球隨時出現動盪的計時炸彈。筆者一直強調政經分不開，人類發展至今，由於先進武器

裝備的發達，殺傷力強大，多以軍事力量強壓對手，如形勢非一面倒的話，很容易令雙方戰火持

續，傷亡數字難以估計，也必受到國內外輿論的壓力，因此在今時今日的年代，美國多以「無硝

煙的仗」，從經濟和外交戰來打擊和打壓對其有威脅的國家。



＊經濟發展迅速令舉世矚目＊



中美兩國的國情意識形態雖然不同，關鍵的矛盾還是中國的快速冒起，使美國認為中國對他

造成威脅，故兩國出現衝突已是在所難免，打壓中國已成了美國現時的基本國策，無論共和黨還

是民主黨上台執政，特朗普還是拜登當總統，既定的國策是不會變的。踏入２０２２年全球政經

都要面對中美關係持續緊張，甚至呈惡化的局面，筆者早已撰文指出，香港處於這紛爭漩渦之中

，必成為了中美鬥爭中的磨心。現實而言，香港因一國兩制的特殊環境，以及港幣與美元掛勾的

因素下，福與禍、利與害也同是互相牽引，香港是否能再破繭而出，經濟能否再上一層樓？真要

看香港特區政府能否在資本主義社會下，依靠內地的支持創造共同富裕社會，還是繼續走自己超

級資本主義的道路，財富集中和行業壟斷，令市民無法共同享受經濟發展的成果？



其實中國經濟發展迅速已令舉世矚目，這令多國學者關注和研究具有中國特色社會主義的發

展模式與西方發展模式的區別，中美關係惡化，美國走的是資本主義道路，當經濟發展到某階段

便要向他國進行掠奪，因而以推行全球一體化的論點來掠奪和操控全球市場，背後更利用經濟手

段來控制全球。如今中國成為世界第二大經濟體系，經濟實力和高速公發展開始挑戰美國的霸權

地位，在兩國不同的意識形態下，美國向中國進行貿易戰、金融戰、科技戰、貨幣戰……並拉攏

其他國家意圖孤立圍堵中國，這是意料中的舉動，但中國並沒有因此而孤立自己，也沒有閉關自

守，反說明繼續擴大開放市場和鼓勵企業向外發展的決心，同時也積極以外交和經濟手段衝破美

國的封鎖。



＊中證監為ＶＩＥ開綠燈＊



早前中證監會就《國務院關於境內企業境外發行證券和上市的管理規定》及《境內企業境外

發行證券和上市備案管理辦法》向社會公開徵求意見，表明合法合規的中資企業能夠利用ＶＩＥ

架構境外上市，只需要在申請境外上市後３個工作天內，對中證監進行備案便可；當然部分涉及

網絡安全、外商投資安全審查的企業，在提交境外上市備案申請前，中證監仍會依法審查。今次

中證監再度澄清「禁ＶＩＥ海外上市」的傳言不實，目的是為了穩定市場的信心，所謂「境外」

既涵蓋香港，也包括美國，市傳內地手機召車程式滴滴出行正計劃以ＶＩＥ架構和介紹形式來港

上市，滴滴出行在美上市編號ＤＩＤＩ，在美上市不久即遭內地有關當局進行網絡安全審查而拖

累公司股價大挫，最終決定在美退市，據聞現以介紹形式來港上市。這與一般以公開發售形式上

市不同，上市將不涉發行新股和集資，主要是透過安排部分現有股東將股份轉移來港交易上市，

目的是可讓持有其美國預託證券（ＡＤＲ）的投資者，逐步將所持有的股份轉移到港交所

（００３８８），從而免卻在美私有化的高昂成本。



目前在美國變本加厲地打壓中資企業的形勢下，相信赴美上市和吸引美國投資者並不容易，

現在絕大部分在境外掛牌的中概股，包括阿里巴巴（０９９８８）、騰訊（００７００）、美團

（０３６９０）、小米（０１８１０）等巨擘企業，均屬於ＶＩＥ架搆，加上中美在涉及金融投

資無論在上市企業和資金流向的互制愈來愈多，這總令企業和投資者感到不安。中證監的公布正

為了這類ＶＩＥ企業來港開了綠燈，當然這種做法對中港兩地市場、企業和投資者都是４Ｗ，相

信將吸引更多中概股來港上市。只是在證券市場，自２０２０年內地有關當局開始整頓多種行業

和強調打擊行業壟斷行為以及加強媒體的監管，至今市場對此類股份仍存戒心，也導致早前騰訊

決定送出持有京東（０９６１８）股份給股東作變相減持。近又傳出阿里巴巴出售所持微博的全

部股份，加上內房債務危機並不能一時三刻可解決，種種因素都令整體的中港股市造成壓力，尤

其是個別的科技股、互聯網平台和媒體企業、內房股等等股份都遭受拋售，股價無法大幅回升，

這種情況令傳統股份和公用股又變成了投資者的避風塘，這又是大勢所趨吧！



＊何時才能重見家鄉？＊



後記：商湯（０００２０）曾受美國政府禁止國內基金投資，近日在港上市股價大漲，炒家

炒得不亦樂乎，為近期沉悶的香港股市添了一些熱況。回說中美兩國意識形態之爭，令中美關係

持續緊張，美國總統拜登上場後更越演越烈，只因開弓沒有回頭箭，雖然全球爆發新冠疫情，不

單沒有改變美國對中國的敵意政策，反變本加厲，令雙方進入互相制裁的局面，導致中資企業赴

美熱潮減退。也難怪有評論員認為中美兩國遲早會出現金融脫勾的時刻，最終會否逼使美國政府

禁止美資保荐人、金融持牌機搆、包括銀行、保險和證券等公司為中資企業服務呢？當然中美金

融領域完全脫勾在互聯網世代是不切實際的。現時中美企業和資金的互相流動已不正常，日後中

資企業在外上市融資的渠道會否波折重重？而全球資本市場的發展會否走回頭路？進入冷戰時代

，令資金變成無法自由流動，一切都是未來市場的不確定因素。



去年，市場存有中美紛爭和疫情令全球的經濟和投資市場出現了前所未有的不尋常表現，美

股在政府長期量化寬鬆政策下不斷上升，近日更有香港證券公司大力吹谷港人買賣美股，這是否

好現象？筆者頗有保留。而中港股市則在內地反壟斷政策和收緊個別行業的監管而上升乏力，虛

擬資產因投資者擔心全球呈現通脹，甚至滯脹和美元貶值以及債務危機而受到追捧。去年尾「元

宇宙」和ＥＳＧ概念突然冒起，「元宇宙」概念令蘋果公司市值突破３萬億美元，市場料微軟也

會追上，近日連上海市經委也印發了《上海市電子信息產業發展「十四五」規劃》，為發展「元

宇宙」定調，而多國領袖不斷開腔支持推動「碳中和」產業，逼使全球的分析員和投資者轉了風

向，大肆吹捧這兩新概念的股份，又營造成未來大勢所趨的現象，至於這類股份又何時見頂？木

宰羊！不過只是去年因大勢所趨，以高價追入了內地科技股的投資者，去年股價已不斷下跌，近

日國家網信辦和公安部等１３個部門聯合修訂《網絡安全審查辦法》和發布《互聯網信息服務算

法推薦管理規定》令有關股份再受衝擊，股價何時才能重見家鄉，天曉得了！是否又是一次舊瓶

新酒而中伏呢？

《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》



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