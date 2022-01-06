《缸邊隨筆－石鏡泉》電訊股全回Ａ

《缸邊隨筆》２０２２年１月５日中移動（００９４１）回Ａ，到此中國三隻電訊股全回Ａ

。筆者有個胡思亂想，為甚麼電訊股會全回Ａ，以後又將如何？



今時電訊股涉國家安全，但在十多年前，電訊股基本上不存在這個涉國家安全的隱患，只存

在缺「水」的顯患，其時國家可能考慮到國內的市場資金不足，故不能不來港上市集資。



在外資眼中，這些涉全國電訊服務的電訊股，是壟斷性行業，不愁增長，只憂派息多少，但

中移動、聯通（００７６２）、中國電信（００７２８）現時的派息率都在７厘以上，因此不少

外資都有吸納，特別是中移動。



＊美禁投中國電訊股＊



特朗普為了打壓中國，不許美資投資於中國的電訊股，故今年１月，中移動受到了美資的全

拋售，這是好事，因為筆者一直有個胡思亂想，中移動每年賺逾千億，是可以多派息或作回購的

，但一直都扣而不發，其中一個可能原因是不欲「資敵」。今特朗普指令美資棄投中國的電訊股

，是為中國解決這方面的一些問題。



投資者還要考慮下，中移動前晚突宣布回購約２０﹒５億Ｈ股，約是已發行Ｈ股的１０％，

這些股票回收之後將被註銷，這便抵銷了新發行的Ａ股，即中移動在回Ａ時，並沒有增加到整體

股數，不存在多了Ａ股，會分薄股息分頭。



中國的電訊股錢途何在？是在電子平台的擴闊和應用，中移動近日發布了個公告，將在

２０２２至２０２３年期間集中採購ＵＳＩＭ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ

Ｉｄｅｎｔｉｔｙ Ｍｏｄｕｌｅ）卡，這是第三代手機卡（用戶全球識別卡），是用作向移動

商務平台乃至多用途平台過渡的，可以在手機上實現電子錢包、電子信用卡、電子票據及其他。

這個其他，應是隨著５Ｇ網絡的普及，物聯網的推廣，總的言是：電訊業不再是打電話，而是將

會有一大片天空，這片天有幾大，現時無人知，只知的是電訊業會開始上台了。



從技術走勢言，中移動、中電信、聯通股價都是在這十多年來的中位區，加上有高息，在

２０２２年及之後，應是有錢途的。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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