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即市新聞

06/01/2022 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》電訊股全回Ａ

　　《缸邊隨筆》２０２２年１月５日中移動（００９４１）回Ａ，到此中國三隻電訊股全回Ａ
。筆者有個胡思亂想，為甚麼電訊股會全回Ａ，以後又將如何？

　　今時電訊股涉國家安全，但在十多年前，電訊股基本上不存在這個涉國家安全的隱患，只存
在缺「水」的顯患，其時國家可能考慮到國內的市場資金不足，故不能不來港上市集資。

　　在外資眼中，這些涉全國電訊服務的電訊股，是壟斷性行業，不愁增長，只憂派息多少，但
中移動、聯通（００７６２）、中國電信（００７２８）現時的派息率都在７厘以上，因此不少
外資都有吸納，特別是中移動。

＊美禁投中國電訊股＊

　　特朗普為了打壓中國，不許美資投資於中國的電訊股，故今年１月，中移動受到了美資的全
拋售，這是好事，因為筆者一直有個胡思亂想，中移動每年賺逾千億，是可以多派息或作回購的
，但一直都扣而不發，其中一個可能原因是不欲「資敵」。今特朗普指令美資棄投中國的電訊股
，是為中國解決這方面的一些問題。

　　投資者還要考慮下，中移動前晚突宣布回購約２０﹒５億Ｈ股，約是已發行Ｈ股的１０％，
這些股票回收之後將被註銷，這便抵銷了新發行的Ａ股，即中移動在回Ａ時，並沒有增加到整體
股數，不存在多了Ａ股，會分薄股息分頭。

　　中國的電訊股錢途何在？是在電子平台的擴闊和應用，中移動近日發布了個公告，將在
２０２２至２０２３年期間集中採購ＵＳＩＭ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　
Ｉｄｅｎｔｉｔｙ　Ｍｏｄｕｌｅ）卡，這是第三代手機卡（用戶全球識別卡），是用作向移動
商務平台乃至多用途平台過渡的，可以在手機上實現電子錢包、電子信用卡、電子票據及其他。
這個其他，應是隨著５Ｇ網絡的普及，物聯網的推廣，總的言是：電訊業不再是打電話，而是將
會有一大片天空，這片天有幾大，現時無人知，只知的是電訊業會開始上台了。

　　從技術走勢言，中移動、中電信、聯通股價都是在這十多年來的中位區，加上有高息，在
２０２２年及之後，應是有錢途的。《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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