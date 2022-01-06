【加息年】銀行股今年矚目！匯控破５０元不是夢？美股可吼大摩！

《經濟通通訊社記者葉嘉兒６日報道》本日市場焦點集中在美國聯儲局公布的上月議息會議

紀錄上。紀錄顯示，局方或較預期更早加息。加息理論上利好金融股，不過本港上市銀行股半日

疲弱。專家認為，銀行股屬今年焦點，尤其看好匯控（００００５），料升破５０元不是夢！惟

目前已反映加息利好因素，有貨短期應食胡。踏入２０２２加息年，專家更推介一隻美股！



＊本地銀行股普遍隨市回吐＊



聯儲局議息結果於本港時間凌晨３時公布，多名官員同意提早加息，預計可能最快將於３月

加息，全年加息次數或達４次。

不過，銀行股目前普遍向下，匯控、恒生及渣打等均要回吐逾１％，中銀香港

（０２３８８）則輕微上揚不足１％。

踏入２０２２加息年，事實上多隻銀行股開局造好。截至半日收市，以累計的３日半市計，

中銀香港表現最好，升幅達近８％，匯控及恒生均進帳逾４％。



＊銀行股宜食胡不宜追＊



國農證券董事總經理林家亨看好銀行股今年的收入，將受惠息差擴闊而增加，但強調銀行股

現價已反映加息預期，短線值博率不高。他今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市

Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》中表示，匯控早於去年底，隨英國加息已率先炒高，短期難免出現

回吐，提醒投資者目前並非入市時機，有貨者宜食胡。

事實上，在英倫銀行上月１６日意外加息後，匯控至今已升約８％。查看《經濟通ＨＶ２報

價系統》，銀行股有食胡跡象。匯控（下圖紅框）目前錄得逾１﹒６億資金淨主動賣出，規模是

現貨主板市場第四多！扭轉過去５天平均逾３５５２萬元淨掃貨的向好勢頭。大戶主動買沽比率

同樣轉差，由過去五天平均的５７：４３，轉為現時的４７：５３，可見大戶沽家入市轉趨進取

。值得留意，雖然中國銀行股價曾創去年６月以來新高，但目前是現貨主板市場資金淨主動賣出

第六多的個股，其大戶主動買沽比率比匯控更差（下圖綠框），目前為３５：６５。



＊黃偉康：美股首選摩根士丹利（ＭＳ）＊



儘管市場預計美國３月加息的機會已高達８０％，林家亨則有另一番見解。他認為，聯儲局

最快在當地時間６月１４－１５日的議息會議才啟動加息；估計美股受加息步伐加快言論，短期

較波動，但仍屬有序下跌格局，料市場很快便能消化。

在美國銀行股中有沒有寶可尋？安里控股主席兼行政總裁黃偉康首選摩根士丹利（ＭＳ）。

他昨天在《ｈｏｔ ｔａｌｋ １點鐘》上表示，大摩除了受惠加息憧憬外，看美股現處高位或

吸引企業上市，帶動大摩於第一季業績造好。黃偉康亦提醒投資者，要密切留意聯儲局加息步伐

，適時審視銀行股的部署。

